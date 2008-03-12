تصویب چهار رشته جدید در مقطع دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات شورای گسترش در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی به شرح زیر است:

مقطع کارشناسی ارشد:

دانشگاه شهید بهشتی، مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه بوعلی سینا مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی

دانشگاه علوم پایه دامغان، علوم جانوری گرایش سلولی ـ تکوینی ـ زمین‌شناسی ـ اقتصادی

دانشگاه علامه طباطبایی، علوم قرآن و حدیث ـ حقوق ارتباطات

مرکز جهانی علوم اسلامی، فقه سیاسی

دانشگاه زنجان، فلسفه دین

دانشگاه تهران، تأتر

دانشگاه تبریز، علوم کامپیوتر

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست ـ زمین‌شناسی ـ اقتصادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ مجتمع آموزش عالی بم، مدیریت جهانگردی

دانشگاه ارومیه، فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه قم، اخلاق در دو گرایش فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی

مقطع کارشناسی:

دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ مجتمع آموزش عالی بم، مدیریت جهانگردی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، آموزش زبان انگلیسی ـ مترجمی زبان عربی