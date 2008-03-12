تصویب چهار رشته جدید در مقطع دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات شورای گسترش در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی به شرح زیر است:
مقطع کارشناسی ارشد:
دانشگاه شهید بهشتی، مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی
دانشگاه علوم پایه دامغان، علوم جانوری گرایش سلولی ـ تکوینی ـ زمینشناسی ـ اقتصادی
دانشگاه علامه طباطبایی، علوم قرآن و حدیث ـ حقوق ارتباطات
مرکز جهانی علوم اسلامی، فقه سیاسی
دانشگاه زنجان، فلسفه دین
دانشگاه تهران، تأتر
دانشگاه تبریز، علوم کامپیوتر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست ـ زمینشناسی ـ اقتصادی
دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ مجتمع آموزش عالی بم، مدیریت جهانگردی
دانشگاه ارومیه، فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه قم، اخلاق در دو گرایش فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی
مقطع کارشناسی:
دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ مجتمع آموزش عالی بم، مدیریت جهانگردی
دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، آموزش زبان انگلیسی ـ مترجمی زبان عربی
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