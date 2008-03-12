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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۱

وزارت علوم اعلام کرد:

تصویب چهار رشته جدید در مقطع دکتری

تصویب چهار رشته جدید در مقطع دکتری

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های ریاضی در دو گرایش محض و کاربردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی، زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، فیتوشیمی دانشگاه شهید بهشتی و زیست شناسی میکروبیولوژی دانشگاه شاهد در مقطع دکتری موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات شورای گسترش در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی به شرح زیر است:

مقطع کارشناسی ارشد:

دانشگاه شهید بهشتی، مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی
دانشگاه علوم پایه دامغان، علوم جانوری گرایش سلولی ـ تکوینی ـ زمین‌شناسی ـ اقتصادی
دانشگاه علامه طباطبایی، علوم قرآن و حدیث ـ حقوق ارتباطات
مرکز جهانی علوم اسلامی، فقه سیاسی
دانشگاه زنجان، فلسفه دین
دانشگاه تهران، تأتر
دانشگاه تبریز، علوم کامپیوتر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست ـ زمین‌شناسی ـ اقتصادی
دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ مجتمع آموزش عالی بم، مدیریت جهانگردی
دانشگاه ارومیه، فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه قم، اخلاق در دو گرایش فلسفه اخلاق و اخلاق اسلامی

مقطع کارشناسی:

دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ مجتمع آموزش عالی بم، مدیریت جهانگردی
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، آموزش زبان انگلیسی ـ مترجمی زبان عربی

کد مطلب 651668

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