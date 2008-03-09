جنایات در غزه رژیم رو به افول صهیونیستی را نجات نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در دیداری صمیمی با خانواده های جمعی از شهدای مقاومت و حماسه 33 روزه لبنان، با بیان اینکه قدرت های زورگو هیچ پیامی جز اسلحه، کشتار و منطق زورگویی برای بشریت ندارند، اظهار داشت: امروز نه تنها صهیونیست ها بلکه اربابان آن هم رو به اضمحلال هستند و پیروزی از آن ملت های مظلوم و مستضعف است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به تلاش قدرت های شیطانی برای شکست ناپذیر جلوه دادن خود گفت: مقاومت 33 روزه مردم لبنان به افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی پایان داد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مقاومت، سنگر دفاع از کیان اسلام است، تصریح کرد: امروز با مقاومت ملت های آزادی خواه جهان از جمله مردم لبنان دوران استیلای جبهه شرک به پایان رسیده است.

دکتر احمدی نژاد جریان مقاومت و شهدای لبنان را مدافعان کرامت و حیات طیبه انسانی معرفی و تصریح کرد: تک تک شهدا و خانواده آنها به واسطه پیروی از ابا عبدالله الحسین (ع) همانند خورشید در جهان بشری می درخشند

رئیس جمهور با بیان اینکه شهدای جنوب لبنان افتخار همه بشریت هستند، اظهار داشت: امروز در جنوب لبنان نور خدا ، ایمان و تقوا منتشر می شود.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به اینکه جنوب لبنان قطعه ای از کربلا است، گفت : رزمندگان حزب الله لبنان و شهدای مقاومت ، پیروان خط عاشورا و شهدای کربلا هستند.

رئیس جمهور تنها راه نجات بشریت را تمسک به راه امام حسین(ع) و عاشورا دانست و تاکید کرد: امروز برای برون رفت از شرایط ظالمانه جهان هیچ راهی جز راه امام حسین (ع) وجود ندارد.

پیش از سخنان دکتر احمدی نژاد خواهر سه شهید و پدر یکی از شهیدان مقاومت و حماسه 33 روزه لبنان در سخنانی با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از ملت های مظلوم از جمله فلسطین و لبنان تصریح کردند: مردم لبنان با تأسی و پیروی از امام حسین (ع) به مقاومت در برابر صهیونیست ها و قدرت های زورگو تا دستیابی به پیروزی کامل ادامه خواهند داد.