مس با 3 گل از سد شیرین فراز گذشت / کرمانشاهی ها بدون "اوکتاویو"

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 14 امروز دو تیم شیرین فرازکرمانشاه و مس کرمان در ورزشگاه آزادی شهرکرمانشاه به دیدارهم رفتند که تلاش آنها در نهایت به برتری 3 برصفر تیم میهمان انجامید.

برای تیم فوتبال مس کرمان در این بازی اوچه (46)، جلال امیدیان (80) و کمال کامیابی (88) گلزنی کردند تا شاگردان امیرقلعه نویی با 31 امتیاز به رده هشتم جدول رده بندی صعود کنند.

قضاوت این بازی برعهده شاهین حاج بابایی بود که ارشاد یوسفی، سجاد امیدی، بدرا جاکیته و محمد آقامحمدی از تیم شیرین فراز کرمانشاه و فرزاد حسین خانی و یاشا خلیلی از تیم مس کرمان را با کارت زرد جریمه کرد.

تیم فوتبال شیرین فراز در حالی به دیدار تیم فوتبال مس کرمان رفت که اوکتاویو برزیلی این تیم را همراهی نمی کرد. ظاهرا مشکلات تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه باعث شده تا این مربی برزیلی از همراهی تیمش خودداری کند.

شیرین فراز با قبول این شکست کماکان با 18 امتیاز و تفاضل گل 17- قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر است.