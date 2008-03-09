تانزانیا از تجربه ایرنیان برای توسعه صنعت گردشگری استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر منابع طبیعی و گردشگری کشور تانزانیا در مراسم دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس افزود: هر کشوری برای جذب گردشگر باید جاذبه داشته باشد و ایران از پتانسیلها و جاذبه های تاریخی فراوانی برخوردار بوده و کارشناسان ایرانی نیز در زمینه مرمت و بازسازی آثار و بناهای تاریخی تجربه های خوبی دارند.

موان گونگا ادامه داد: وجود راهنمایان باتجربه، ماهر و متخصص تورهای گردشگری در معرفی هر چه بیشتر آثار تاریخی و فرهنگی یک سرزمین نقش موثری ایفا می کند که در این مورد ایران در برخورداری از این دسته از تورگردانها وضعیت مناسبی دارد.

وی در خصوص تبادل گردشگر بین ایران و تانزانیا با توجه به عدم وجود سفارت این کشور در تهران نیز یادآور شد: تانزانیا از نقاط مختلف دنیا پذیرای گردشگران فراوانی است در حالیکه در همه آن کشورها نیز سفارت نداشته و تنها با استفاده از امکان صدور ویزای فرودگاهی گردشگران را جذب می کند و برای گردشگران ایرانی نیز این امکان فراهم خواهد شد ضمن اینکه برای گشایش سفارتخانه در تهران نیز هماهنگی های لازم در حال انجام است.

وزیر منابع طبیعی و گردشگری کشور تانزانیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخ ایران بیان داشت: این سرزمین در دوران کهن نیز کشوری قانونمند و متمدن بوده و بازمانده های تخت جمشید نیز حاکی از این است که مردم ایران در زمان باستان از تکنولوژی بالایی در ساخت بناهای خود استفاده می کردند.

موان گونگا با بیان اینکه فقط بخشی از تاریخ ایران به جهان معرفی شده، تصریح کرد: برای معرفی بیشتر و بهتر این سرزمین در جهان باید کاوش ها و پژوهش های بیشتری صورت گیرد تا در پی آن نمای شفاف تری از تاریخ ارائه شود.

وی هدف از سفر به ایران را آشنایی با توانمندی های صنعت گردشگری این کشور عنوان کرد.