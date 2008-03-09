رسانه های گروهی تلاش بانوان در سطح جامعه را منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید، بعد از ظهر امروز در نشست مشاوران امور زنان فرمانداران استان خراسان رضوی، افزود: تاکنون بانوان به خوبی نشان داده اند که صاحب علم، نظر و اندیشه هستند و نقش موثر، سازنده و تعیین کننده ای در عرصه های مختلف اجتماعی دارند.

وی خاطرنشان کرد: باید زمینه بروز و ظهور استعدادهای زنان در جامعه فراهم و در جهت تبیین حقوق آنان تلاش شود.

رشید اظهار داشت: بانوان باید به مسائل اجرایی جهت دهند و از توان مدارس علمیه، دانشجویان و نخبگان به خوبی استفاده کنند تا زمینه نشاط خود را در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فراهم نمایند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انتخابات مهمترین موضوع امروز جامعه است، افزود: تکلیف الهی و وظیفه دینی و ملی همه ماست که در انتخابات حضور فعال و گسترده ای داشته باشیم.

وی یادآور شد: ایران در راس کشورهایی قرار دارد که بیشترین انتخابات را در جهان داشته است که این مهم نشان دهنده دموکراسی و مشارکت مردم در اداره کشور است.

قهرمان رشید به بیان تفاوت بنیادین انتخابات در دنیای غرب با اسلام پرداخت و تصریح کرد: انتخابات ما بر قرآن و آموزه های آن استوار است در حالیکه در انتخابات غرب تکیه بر تفکرات اومانیستی است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: تهدیدات نظامی و سناریوهای دشمن علیه ایران همیشه وجود دارد اما مردم با هوشیاری و توجه به تعالیم اسلامی و در نظر گرفتن وحدت و انسجام در میان خود این تهدیدات را خنثی کرده اند.

رشید اظهار داشت: تحریم های اقتصادی از ابتدای انقلاب اسلامی همراه ملت ایران بوده است اما به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی این تحریمها باعث شکوفاتر شدن استعدادهای مردم به ویژه زنان شده است.

وی افزود: نظام سلطه در جهت مقابله با هویت فرهنگی، دینی، اجتماعی و فرسایش نظام جمهوری اسلامی تلاش می کند اما ملت ایران همواره از این جو سازی ها به نفع خود استفاده کرده است.