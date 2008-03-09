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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۶

انتقال پروازهای داخلی ایران ایر و ایران ایرتور به ترمینال شماره 2 فرودگاه مهرآباد

مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما از انتقال پروازهای داخلی ایران ایر و ایران ایرتور به ترمینال شماره 2 فرودگاه مهر آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسامی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از 21 اسفند ماه سالجاری کلیه پروازهای داخلی این دو شرکت به ترمینال شماره 2 فرودگاه مهر آباد منتقل می شود و کارهای آماده سازی زیرساخت این ترمینال برای انجام پروازهای ایران ایر و ایران ایر تور انجام شده است.

وی همچنین گفت: 10 میلیارد ریال از طرف شرکت هواپیمایی هما و حدود همین مبلغ از سوی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور برای آماده سازی زیر ساخت های این ترمینال هزینه شده است.

حسامی ادامه داد: هدف از مهیا کردن زیر ساختهای این ترمینال، خدمت رسانی بیشتر به مردم، کاهش استرس های پرواز و فراهم نمودن محیط مطلوب در هنگام بروز تاخیرها بوده است.

مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر ابراز داشت: بیشترین امکانات در سالن ترانزیت ترمینال شماره 2 این فرودگاه به وجود آمده است و محلهایی برای پذیرایی و استراحت مسافران در آن تعبیه شده است.

کد مطلب 651676

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