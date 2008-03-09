200 هکتار زمین در مه ولات بیابان زدایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مه ولات سید حمید موسوی ظهر امروز در مراسمی به مناسبت هفته منابع طبیعی افزود: اعتبار این طرح 760 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به کویری بودن شهرستان و به دلیل افت شدید سفره های آب زیر زمینی، توجه جدی به بیابان زدایی امری ضروری است.

موسوی ادامه داد: علاوه بر کشت نهال های جدید بایستی در حفظ و نگهداری نهال های موجود نیز توجه ویژه شود.

در این مراسم بهروز فتحی مقدم، رئیس اداره منابع طبیعی مه ولات نیز گفت: در طول هفته منابع طبیعی امسال 40 هزار اصله نهال از گونه های کاج، سرو، اقاقیا و زبان گنجشک غرس می شود.

فتحی مقدم ادامه داد: تاکنون در راستای بیابان زدایی و حفظ و احیاء مراتع یک هزار و 50 هکتار از اراضی شهرستان بذر پاشی و نهال کاری شده است.

در این مراسم که با حضور امام جمعه و مدیران شهرستان برگزار شد بصورت نمادین نهال هایی در شهرک صنعتی مه ولات و پارک جنگلی روستای علی آباد کاشته شد.