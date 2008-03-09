  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۳

200 هکتار زمین در مه ولات بیابان زدایی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار مه ولات گفت: تا پایان سال جاری 200 هکتار زمین در مه ولات بیابان زدایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مه ولات سید حمید موسوی ظهر امروز در مراسمی به مناسبت هفته منابع طبیعی افزود: اعتبار این طرح 760 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به کویری بودن شهرستان و به دلیل افت شدید سفره های آب زیر زمینی، توجه جدی به بیابان زدایی امری ضروری است.

موسوی ادامه داد: علاوه بر کشت نهال های جدید بایستی در حفظ و نگهداری نهال های موجود نیز توجه ویژه شود.

در این مراسم بهروز فتحی مقدم، رئیس اداره منابع طبیعی مه ولات نیز گفت: در طول هفته منابع طبیعی امسال 40 هزار اصله نهال از گونه های کاج، سرو، اقاقیا و زبان گنجشک غرس می شود.

 فتحی مقدم ادامه داد: تاکنون در راستای بیابان زدایی و حفظ و احیاء مراتع یک هزار و 50 هکتار از اراضی شهرستان بذر پاشی و نهال کاری شده است.

در این مراسم که با حضور امام جمعه و مدیران شهرستان برگزار شد بصورت نمادین نهال هایی در شهرک صنعتی مه ولات و پارک جنگلی روستای علی آباد کاشته شد.

 

کد مطلب 651677

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها