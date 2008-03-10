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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۵

1/5 میلیون واحد مسکونی مهر در استان تهران واگذار شده است

1/5 میلیون واحد مسکونی مهر در استان تهران واگذار شده است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان تهران گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط دولت در سال جاری، یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی مسکن مهر به متقاضیان کم درآمد واگذار شده و این واگذاری همچنان ادامه دارد.

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 170 هزار نفر در قالب تعاونیهای کارگری و کارمندی مسکن مهر به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شده اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: شرایط افراد ثبت نام شده بر اساس اولویتهای تعیین شده، مورد بررسی قرار می گیرد و این افراد بنابر اولویت به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی می شوند که در این راستا افراد غیرواجد شرایط از این چرخه حذف خواهند شد.

وی عنوان کرد: تا پایان سال جاری همچنین در سال آینده نیز وضعیت تعداد دیگری از افراد ثبت نام شده مشخص خواهد شد.

کد مطلب 651678

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