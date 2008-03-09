امضای موافقتنامه همکاری های گمرکی میان ایران و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، طبق توافقات به عمل آمده و در دامنه شمول مساعدت ادارات گمرک طبق درخواستشان به فراهم نمودن اطلاعات دو سویه با حصول اطمینان از اجرای صحیح قانونی گمرکی، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی اقدام خواهند نمود.

بر اساس این گزارش، ادارات گمرک بنا به اختیار اطلاعاتی را در زمینه اقدامات طراحی شده جاری یا تکمیل شده مربوط به تخلف گمرکی به وقوع پیوسته را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد و در موارد مهم که تخلف خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید اداره گمرک طرف متعاهد دیگر در صورت امکان چنین اطلاعاتی را بدون تاخیر ارائه خواهد کرد.

این گزارش می افزاید: گمرکات دو کشور در زمینه ارائه انواع اطلاعات خاص اعم از قانونی وارد شدن کالا به قلمرو طرف متعاهد مساعدت در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده 25 این موافقتنامه، نظارت و اطلاعات در خصوص کالای در حال حمل یا انبار، وسایل حمل و نقل و اماکن گمرکی، مکاتبه در مورد درخواست ها به شکل کتبی و الکترونیکی و ... نیز به توافق رسیدند.

این موافقتنامه شامل 15 فصل و 22 ماده می باشد و با توافق و امضای متعاهدین قابلیت اجرا می یابد.

همچنین در ادامه این گزارش رهبری رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اصول این موافقتنامه به ارتباط دو کشور اشاره نمود و اظهار داشت: از اینکه این دیدار و نهایی شدن موافقتنامه مذکور در سال جاری که از طرف مقام معظم رهبری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفت، خوشحالیم.

در پایان هدایایی به عنوان یادبود از طرف گمرک ایران که نمادی از هنر و سنت ایرانی بود به هیئت عراق تقدیم شد.