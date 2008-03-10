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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد افزایش می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان تهران گفت: در برنامه پنجم توسعه در سال 1393 سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی از پنج درصد به 25 درصد افزایش می یابد.

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در استان تهران 13 هزار و 800 تعاونی به ثبت رسیده است و این تعاونیها در حوزه های مختلف با بیش از 14 گرایش خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، صنعتی و مسکن فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: بر اساس بررسیهای به عمل آمده، هم اکنون سهم بخش تعاون و بخش خصوصی از اقتصاد کشور 20 درصد است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات بنگاه های اقتصادی زودبازده در استان تهران تاکنون، یک هزار و 200 میلیارد ریال تهسیلات مصوب شده است که به 150 تعاونی از آن بهره مند شدند.

حیدری با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد کارمندان و کارگران کشور از طریق تعاونیهای مسکن صاحب خانه شده اند، یادآور شد: بیش از یک میلیارد نفر در دنیا عضو تعاونیها هستند و عمده اقدامات این نهادها نیز در حوزه خدماتی و تولیدی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر امکان پرداخت 450 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا به تعاونی های آموزشی و فرهنگی و تعاونیهای مدارس غیردولتی در استان تهران وجود دارد که متقاضیان واجد شرایط می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

کد مطلب 651681

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