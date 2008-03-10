سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد افزایش می یابد

محمود حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در استان تهران 13 هزار و 800 تعاونی به ثبت رسیده است و این تعاونیها در حوزه های مختلف با بیش از 14 گرایش خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، صنعتی و مسکن فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: بر اساس بررسیهای به عمل آمده، هم اکنون سهم بخش تعاون و بخش خصوصی از اقتصاد کشور 20 درصد است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات بنگاه های اقتصادی زودبازده در استان تهران تاکنون، یک هزار و 200 میلیارد ریال تهسیلات مصوب شده است که به 150 تعاونی از آن بهره مند شدند.

حیدری با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد کارمندان و کارگران کشور از طریق تعاونیهای مسکن صاحب خانه شده اند، یادآور شد: بیش از یک میلیارد نفر در دنیا عضو تعاونیها هستند و عمده اقدامات این نهادها نیز در حوزه خدماتی و تولیدی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر امکان پرداخت 450 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا به تعاونی های آموزشی و فرهنگی و تعاونیهای مدارس غیردولتی در استان تهران وجود دارد که متقاضیان واجد شرایط می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.