سمینار حقوق زنان در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر کل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی، بعدازظهر امروز در این سمینار اظهار داشت: یکی از اهداف و سیاستهای اداره کل امور بانوان توانمندسازی زنان و ارتقای آگاهی های آنان با علوم نوین دنیاست.

اکرم زیب ارزانی، ارتقا آگاهی زنان در زمینه حقوق آنها در اسلام را از جمله اهداف برگزاری این سمینار عنوان کرد.

وی افزود: برگزاری هدفمند این سمینارها می تواند سلاح محکمی در مقابله با تهدیدات رسانه ای غرب در حوزه حقوق زنان باشد.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی عنوان کرد: دنیای سرمایه داری و لیبرالیستی غرب در جهت تهییج و تحریک احساسات زنان جوامع اسلامی برنامه ریزی های جدی ترتیب داده لیکن بهترین راهکار برای مقابله با این ترفندها اطلاع رسانی مناسب است.

زیب ارزانی از برگزاری سمینار تحکیم بنیان خانواده و چالشهای موجود در آن همچنین دوره 38 ساعته ضمن خدمت غیر حضوری آموزش خانواده برای 16 هزار نفر از شاغلین در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: در پایان این سمینارها و دوره ها از سوی مرکز آموزش و پژوهش آذربایجان غربی گواهی ضمن خدمت اعطا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این سمینارها در سال 87 به صورت سلسله مباحث پیوسته ادامه خواهد یافت.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه نیز در این سمینار بر اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی در رابطه با حقوق و جایگاه زن در اسلام تاکید کرد.

سید مهدی صالحی افزود: باید با رفع شبهات از فعالیت گروه هایی که در صدد موحش جلوه دادن چهره اسلام هستند، جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در هیج مکتبی به اندازه اسلام احکام در خصوص حقوق بشر و حقوق زن وجود ندارد، یادآورشد: اسلام زن ها را از ذلت و خواری نجات داد و به آنها کرامت و منزلت انسانی بخشید.

وی ادامه داد: نباید آموزه ها و اصول قرآنی که در رابطه با جایگاه زن وجود دارد، توسط عده ای از علما، شعرا، فضلا و . . . تفسیر به رای شود.

صالحی وجود عاطفه و احساس را بزرگترین زینت و مزیت در وجود زن عنوان کرد.