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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۹

یک میلیون و 100 هزار اصله نهال در استان تهران توزیع شده است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره منابع طبیعی استان تهران گفت: به مناسبت هفته درختکاری، یک میلیون و 100 هزار اصله نهال در سطح استان تهران توزیع شده است.

فضل الله کولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در سال جاری پنج هزار هکتار زمین در استان تهران تحت پوشش طرح جنگلکاری قرار گرفته و در شهریار نیز در هفته درختکاری، 300 اصله نهال کاشته شده است.

وی افزود: سرانه فضای سبز در پایان برنامه دوم توسعه در استان، هشت متر مربع و در پایان برنامه سوم توسعه، 15 متر مربع بود اما این میزان هم اکنون به بیش از 30 متر مربع رسیده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در راستای افزایش سرانه فضای سبز استان، درصدد پرکردن خلا موجود از طریق جذب همکاری شهروندان با مسئولان و علاقه مندان هستیم تا بدین واسطه سرانه فضای سبز به میانگین جهانی نزدیک شود.

کد مطلب 651685

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