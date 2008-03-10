امداد نوروزی با بیش از 7 هزار امدادگر هلال احمر

منصور آقا نصیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نوروز سال 86، 524 پایگاه امداد و نجات جاده ای در سراسر کشور فعالیت کردند، افزود: در ایام نوروز سال 87، 607 پایگاه به صورت ثابت و سیار در جاده های سراسر کشور به مسافران نوروزی امدادرسانی می کنند.

وی ادامه داد: یک هزار و 605 امدادگر، 424 پزشک و پرستار، 607 راننده و 752 نفر نیز در قالب گروه پشتیبانی در این طرح شرکت می کنند.

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر کل کشور اظهار داشت: این طرح 21 روزه تا 16 فروردین ماه و با به اتمام رسیدن سفرهای نوروزی ادامه دارد.

آقا نصیر با اشاره به اینکه در پایگاه های امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر طی ایام نوروز 86، 62 هزار و 928 بیمارسراپایی تحت درمان قرار گرفتند، گفت: 7 هزار و 843 مجروح سراپایی نیز در این پایگاه ها درمان شده اند.

وی اضافه کرد: 63 هزار و 928 مسافر در راه مانده در پایگاه های امداد و نجات اسکان موقت داده شدند و 3 هزار و 522 بیمار نیز به مراکز درمانی اعزام شدند.

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر کل کشور در خصوص تغییرات امداد جاده ای جمعیت هلال احمر نسبت به نوروز 86 اظهار داشت: تعداد پایگاه های ثابت و سیار در نوروز 87 در جاده های اصلی کشور افزایش پیدا کرده است و سعی کردیم با اورژانس کل کشور به صورت هماهنگ عمل کنیم تا هر دو مرکز در نقاط تکراری حضور نداشته باشیم و بتوانیم تمام جاده ها را به طور یکسان پوشش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: پوشش های جاده ای جمعیت هلال احمر بیشتر در نقاط پرتردد و حادثه خیز است.