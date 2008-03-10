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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

25 اسفند آغاز می‌شود؛

امداد نوروزی با بیش از 7 هزار امدادگر هلال احمر

امداد نوروزی با بیش از 7 هزار امدادگر هلال احمر

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر کل کشور گفت: طرح امداد نوروزی با 7 هزار و 841 نفر روز از 25 اسفند ماه در سراسر کشور آغاز می شود.

منصور آقا نصیر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نوروز سال 86، 524 پایگاه  امداد و نجات جاده ای در سراسر کشور فعالیت کردند، افزود: در ایام نوروز سال 87، 607 پایگاه به صورت ثابت و سیار در جاده های سراسر کشور به مسافران نوروزی امدادرسانی می کنند.

وی ادامه داد: یک هزار و 605 امدادگر، 424 پزشک و پرستار، 607 راننده و 752 نفر نیز در قالب گروه پشتیبانی در این طرح شرکت می کنند.

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر کل کشور اظهار داشت: این طرح 21 روزه تا 16 فروردین ماه و با به اتمام رسیدن سفرهای نوروزی ادامه دارد.

آقا نصیر با اشاره به اینکه در پایگاه های امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر طی ایام نوروز 86، 62 هزار و 928 بیمارسراپایی تحت درمان قرار گرفتند، گفت: 7 هزار و 843 مجروح سراپایی نیز در این پایگاه ها درمان شده اند.

وی اضافه کرد: 63 هزار و 928 مسافر در راه مانده در پایگاه های امداد و نجات اسکان موقت داده شدند و 3 هزار و 522 بیمار نیز به مراکز درمانی اعزام شدند.

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر کل کشور در خصوص تغییرات امداد جاده ای جمعیت هلال احمر نسبت به نوروز 86 اظهار داشت:  تعداد پایگاه های ثابت و سیار در نوروز 87 در جاده های اصلی کشور افزایش پیدا کرده است و سعی کردیم با اورژانس کل کشور به صورت هماهنگ عمل کنیم تا هر دو مرکز در نقاط تکراری حضور نداشته باشیم و بتوانیم تمام جاده ها را به طور یکسان پوشش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: پوشش های جاده ای جمعیت هلال احمر بیشتر در نقاط پرتردد و حادثه خیز است.  

کد مطلب 651686

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