مصاف با بزرگان واترپلو جهان تجربه مفیدی بود/ برد قزاقستان اوج درخشش تیم ملی بود

محسن رضوانی مدیرتیم ملی واترپلو کشورمان درگفتگو با خبرنگارمهر ضمن مطلوب توصیف کردن عملکرد تیم ملی در بازیهای انتخابی المپیک در رومانی اظهار داشت : تیم واترپلو ایران با ترکیبی از بازیکنان جوان (تیم ملی واترپلو زیر18 سال شرکت کننده درمسابقات قهرمانی جوانان جهان) و نفرات باتجربه درمسابقات انتخابی رومانی شرکت کرد و در کوران این رقابتها ، بازی به بازی شکل تیمی بهتری یافت که قطعا در راه آماده سازی تیم ملی برای بازیهای آسیایی گوانگجو بسیارمفید و تاثیرگذار خواهد بود .

رضوانی با اشاره به سطح بالای رقابتهای انتخابی المپیک و حضور تیم های قدرتمند اروپایی دراین مسابقات اظهار داشت : رقابت نزدیک تیم های صاحب نامی نظیر ایتالیا ، آلمان ، کانادا و مقدونیه برای صعود به المپیک ، این مسابقات را ازسطح کیفی بسیاربالایی برخوردارکرده بود و در دشواری کارتیم کشورمان همین نکته کافی است که دو تیم ازسه تیم صعود کننده به المپیک (ایتالیا و آلمان) با ایران همگروه بودند، با این وجود تیم جوان کشورمان درحد توان خود تلاش قابل تقدیری داشت و اوج درخشش تیم ملی پیروزی تاریخی مقابل قزاقستان قهرمان سه دوره بازیهای آسیایی بود.

مدیرتیم ملی واترپلو با بیان اینکه برتری برابر قزاقستان نشان داد که واترپلو ایران روند رو به رشدی را طی می کند و رقابت با تیم های بزرگ می تواند پیشرفت واترپلو ایران را درسطح آسیا تسریع کند، تاکید کرد : هماوردی با تیم های بزرگ و صاحب نام واترپلوی جهان که حضور هریک از این تیم ها در ایران هزینه های سنگینی برای کشورمان دربر داشت ، در رشد فنی، تکنیکی و افزایش اعتماد بنفس بازیکنان تیم ملی بسیار تاثیرگذاربود و تیم ملی با حضور در این مسابقات نشان داد، مسیر درستی را برای دستیابی به افق های موفقیت انتخاب کرده است و پیروزی برقزاقستان می تواند آغازهمین راه جدید باشد که حتی این پیشرفت از نگاه کارشناسان و صاحب نظران حاضر در مسابقات رومانی نیز دور نماند و اغلب آنها از پیروزی تیم ایران ابراز شگفتی می کردند.

رضوانی حضور در لیگ جهانی واترپلو را عرصه مهم دیگری برای واترپلو ایران عنوان کرد و اظهار داشت : تیم ملی واترپلو بلافاصله پس از بازگشت به ایران تمرینات آماده سازی خود را برای حضور درلیگ جهانی که از اردیبهشت ماه آغازمی شود ، پیگیری خواهد کرد و تلاش مربیان و کادرفنی تیم ملی این است تا با حفظ آمادگی بدنی نفرات فعلی تیم ملی، حضور شایسته ای در این مسابقات داشته باشیم .



رقابتهای لیگ جهانی واترپلو با حضورتیم های چین، ‍ژاپن، نیوزلند، استرالیا وایران اردیبهشت ماه سال آینده برگزارخواهد شد .