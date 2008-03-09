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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۷

"ژانی گه‌ل" در جشنواره فیلم بمبئی اکران می‌شود

دومین فیلم سینمایی جمیل رستمی روزهای 20 و 22 اسفندماه در بخش گلوبال ویژن دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بمبئی به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ژانی گه‌ل" که نماینده سینمای عراق در هشتادمین دوره مراسم اسکار بود در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بمبئی با فیلم‌هایی از کشورهای آلمان، انگلیس، دانمارک، اسپانیا، نروژ، فرانسه، ایتالیا، یونان، هند، لهستان و ... به رقابت می‌پردازد. در این بخش فیلم سینمایی "آدم" ساخته عبدالرضا کاهانی نیز حضور دارد.

از دیگر بخش‌های دهمین جشنواره بمبئی می‌توان به فیلم‌های هندی سراسر جهان، فیلم‌های یک کشور (چین)، بزرگداشت آندره وایدا، نمایش‌های ویژه، مسابقه فیلم‌های هندی، بخش فیلم‌های خانگی و ... اشاره کرد. "ژانی گه‌ل" مسائل انسانی منطقه کردها را به تصویر می‌کشد و بر اساس رمان کردی ابراهیم احمد ساخته شده است. دهمین جشنواره فیلم بمبئی از 16 تا 24 اسفند برگزار می‌شود.

کد مطلب 651690

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