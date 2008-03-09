همکاری خودروسازان با آتش نشانی برای نجات مصدومان سوانح رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی طی گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد که از اطلاعات فنی خودرو، محل های عبور لوله های سوخت و هوا و چگونگی استحکام بدنه و ... خودروها مطلع نیست و این امر باعث می شود تا ضریب موفقیت آنها در نجات مصدومان تصادفات جاده ای به شدت کاهش یابد. به نحوی که در مواردی به دلیل عدم اطلاع از آلیاژ بدنه خودرو و استفاده نکردن از تجهیزات برشی مناسب تاخیر در نجات مصدومان را موجب شد و یا اینکه اقدام به برش از محل هایی نموده اند که محل عبور لوله های سوخت بوده و بدین ترتیب شدت حادثه افزایش می یافت.

بنا به این گزارش، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به حساسیت موضوع و نقش آن در حفظ سلامت و جان مصدومان سوانح و تصادفات رانندگی، با جدیت به بررسی موضوع پرداخته و پیشنهاد دادند تا کلیه زوایای همکاری خودروسازان با سازمان آتش نشانی از جمله مشخص نمودن مشخصات فنی خودرو، آموزش آتش نشانان، انجام آزمون های حادثه و ... طی دستورالعملی تعیین شده و از طریق وزارت صنایع به شرکت های خودروسازی منتقل گردید.

این اقدام سازمان بازرسی کل کشور باعث شد تا بین خودروسازان و سازمان آتش نشانی توافقات و تفاهم نامه هایی در خصوص انجام همکاری و ارائه آموزش های عملی به پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهیه و تنظیم شود.

لازم به ذکر است ، اقدام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فراهم نمودن امکان همکاری برای جلب رضایت عمومی باعث قدردانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گردید.