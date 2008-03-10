امضای تفاهم نامه میان رؤسای دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه میان دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران در راستای تحقق همگامی با گسترش دانش بشری و به منظور بهره مندی از زمینه های ایجاد شده در علوم بین رشته ای، ارتقا جایگاه دو دانشگاه در سطح ملی و بین المللی و اجرای سند نقشه علمی کشور و حرکت جهت تحقق سند چشم انداز، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و استفاده از امکانات مشترک در جهت پیشبرد علم منعقد شده است.

اولین بند این تفاهم نامه بر برگزاری دوره های مشترک آموزشی به صورت بین رشته ای در قالب دوره های رسمی و مجازی تاکید دارد.

اجرای پروژه های تحقیقاتی و کاربردی مشترک، برنامه ریزی در جهت برگزاری کنگره های علمی و میان رشته ای در سطح ملی و بین المللی، راه اندازی قطب های پژوهشی مشترک در راستای تولید علوم، نوآوری و فناوری، راه اندازی مجلات علمی پژوهشی با اعتبار بین المللی به صورت میان رشته ای و مشترک و ایجاد بانک اطلاعات علمی در حوزه های میان رشته ای از بندهای این تفاهم نامه هستند.

دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران بر برنامه ریزی و اجرای کارگاههای آموزشی مشترک در حوزه های میان رشته ای، تشکیل شوراهای راهبردی به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی تحقیقات و مطالعات میان رشته ای تاکید کرده اند.

ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک از قبیل بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی، تدوین و انتشار شناسان مشترک و ایجاد فضای مناسب جهت پارک علم و فناوری یا واحدهای مشابه مشترک در راستای تجاری سازی دانش با محوریت علوم، نوآوری و فناوری بین رشته ای از نقاط همکاری آتی دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران عنوان شده است.

همچنین دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران بر سر تسهیل امکان عضویت وابسته اعضاء هیئت علمی دو دانشگاه و تشکیل کمیته اجرایی متشکل از نمایندگان دو دانشگاه در حوزه های معاونت آموزشی و پژوهشی به منظور پیگیری و تحقق مواد مورد تفاهم میان دو دانشگاه تفاهم کرده اند.