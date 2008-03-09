سنجش اعتبار گام موثر در تحول رفتاری نظام بیمه ای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، در این جلسه "بیتنر"(Bitter) مدیر پروژه نظام جامع و یکپارچه اعتبار مشتریان بیمه از شرکت Creditinfo ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی کارکرد سیستم اعتبار سنجی در نظام بیمه ای به تشریح مزایای این سیستم پرداخت و گفت: جلوگیری از تبانی های بیمه ای و امکان ردیابی تقلبات بیمه ای در دریافت خسارت یکی از اصلی ترین کارکردهای این سیستم است که کمک شایانی در بهبود عملکرد شرکتهای بیمه و اتخاذ تصمیمات مناسب شرکتهای بیمه ای دارد.

وی در خصوص بیمه خودرو به عنوان یکی از پر مصرف ترین خدمات بیمه در ایران، اظهار داشت: در سیستم اعتبار سنجی مشتریان بیمه از طریق ارایه اطلاعاتی همچون کد ملی، شمار اتوبوس، کد ثبت شرکت و ... می توان سوابق بیمه گذار را از پایگاه داده (Databse)، مرکزی که قبلا تدارک دیده شده استخراج نمود و بر مبنای آن تصمیم گرفت تا از دریافت خسارت از شرکتهای مختلف بیمه ای جلوگیری به عمل آید.

در بخش دیگر این کارگاه تخصصی محمد جلیلی، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به تشریح فواید این سیستم پرداخت و گفت: سیستم جامع و یکپارچه سنجش اعتبار، سیستمی همه جانبه و به روز است که آخرین تغییرات در اطلاعات را نیز مشخص کرده و در اختیار بیمه گران قرار می دهد.

وی افزود: خوشبختانه این سیستم راه نفوذ و سوء استفاده کنندگان از شرکتهای بیمه ای را مسدود می کند و اجازه هیچگونه دخل و تصرفی در موضوعات پرداخت خسارت به بیمه گذاران را نمی دهد.

مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران اظهار داشت: اطلاعات مشتریان به صورت محرمانه حفاظت می شود.

همچنین وی با بیان اینکه نقش عامل انسانی در سیستم به حداقل ممکن رسیده و عملا کلیه فرآیند به صورت مکانیزه انجام می شود خاطر نشان کرد: علاوه بر اطلاعات منفی در خصوص بیمه، اطلاعات مثبت مشتریان نیز ثبت خواهد شد، بنابراین شرکتهای بیمه بر اساس این اطلاعات می توانند نسبت به مشتری خود دیدگاه جامعی داشته باشند که آنها را در تصمیم گیری یاری خواهد نمود.

جلیلی افزود: این سیستم به عنوان یک سیستم مشورتی تصمیم ساز مطرح است و می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار سیستمهای رتبه بندی داخلی و اعتبار سنجی بیمه ها قرار دهد و ایشان قادر خواهند بود با استفاده از این اطلاعات، تصمیمات مناسب، سریع و به موقع در زمینه اعطای خدمات بیمه ای اتخاذ نمایند، از اینرو سیستم مذکور موجب تقویت بخش متولی اعتبار سنجی در صنعت بیمه شده و خلاء اطلاعاتی موجود در حوزه مزبور را برطرف خواهد نمود.

مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در خصوص امنیت این سیستم تاکید کرد: بحث امنیت این سیستم با دقت و استاندارد خاصی پیگیری شده و همانند سیستم اعتبار سنجی مشتریان نظام بانکی از تمهیدات لازم برخوردار است.

در پایان این کارگاه تخصصی نیز نمایندگان شرکتهای بیمه ای ضمن استقبال از سیستم مورد نظر عمده ترین مشکل خود را پرداخت خسارتهای صوری در حوادث عنوان و ابراز امیدواری کردند با اجرای این سیستم مشکل فوق به حداقل برسد.

همچنین نمایندگان بیمه ای پیشنهاد کردند که در اسرع وقت ضمن برگزاری جلسه ای در سطح کلان و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، فرآیند اجرایی شدن این سیستم مورد بررسی قرار گیرد.