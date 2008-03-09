احتمال تعویق انتخاب رئیس جمهور لبنان برای شانزدهمین بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان سه شنبه هفته جاری را به عنوان پانزدهمین موعد جهت انتخاب رئیس جمهوری لبنان تعیین کرده است.



"وائل ابوفاعور" از نمایندگان گروههای موافق دولت به خبرگزاری فرانسه گفت: جلسه ای سه شنبه برگزار نخواهد شد و موانع همچنان باقی است.

حسن حب الله از نمایندگان حزب الله لبنان نیز پیش بینی کرد که جلسه سه شنبه مجلس همانند جلسات گذشته به خاطر دست نیافتن به توافق سیاسی میان دو طرف به تعویق بیافتد.

حب الله به خبرگزاری فرانسه گفت: انتخاب رئیس جمهور مرتبط با توافقی سیاسی است، جلسه سه شنبه این هفته نظیرهریک از جلسات سابق است که زمان آن تعیین شد، سپس به تعویق افتاد.

وی در عین حال اشاره کرد: اگر توافقی یک ساعت قبل از موعد جلسه انتخاب رئیس جمهور ایجاد شود، این جلسه تشکیل خواهد شد.

حب الله درعین حال روی دادن این مسئله را بعید دانست و گروههای موافق و آمریکا را مسئول ادامه خلاء در نهاد ریاست جمهوری دانست.

به گفته وی، وقتی درباره طرحی توافقی صورت می گیرد آمریکا آن را از بین می برد زیرا خواهان دستیابی به راه حلی برای حل بحران لبنان نیست.