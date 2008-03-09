پروانه نمایش 16 فیلم سینمایی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "گناه من" مهرشاد کارخانی، "به همین سادگی" سیدرضا میرکریمی، "زنها فرشتهاند" شهرام شاهحسینی، "مجنون لیلی" قاسم جعفری، "همیشه پای یک زن در میان است" کمال تبریزی، "زن دوم" سیروس الوند، "باد در علفزار میپیچد" خسرو معصومی، "استشهادی برای خدا" علیرضا امینی، "انعکاس" رضا کریمی، "آن مرد آمد" حمید بهمنی، "کنعان" مانی حقیقی، "محیا" اکبر خواجویی، "همخانه" مهرداد فرید، "آتش سبز" محمدرضا اصلانی، "روز برمیآید" بیژن میرباقری و "دایره زنگی" پریسا بختآور پروانه نمایش گرفتهاند.
روابط عمومی معاونت سینمایی اعلام کرد کار بازبینی و صدور پروانه نمایش پروژههای "قرنطینه" منوچهر هادی، "دیوار" محمدعلی طالبی، "بالاتر از آسمان" فریدون حسنپور، "خواب لیلا" مهرداد میرفلاح، "شب حورا" شهاب ملتخواه، "حقیقت گمشده" محمد احمدی و "ماهوش" محمد درمنش هم در دست اقدام است.
نظر شما