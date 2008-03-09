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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۵۶

برنامه های سازمان بازیافت مشهد می تواند الگوی سایر استانها باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون محیط انسانی سازمان بازیافت حفاظت محیط زیست کشور گفت: برنامه های سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد می تواند الگویی مناسب برای سایر استانها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن اصیلیان، ظهر امروز در بازدید از قسمتها و واحدهای مخلف سازمان بازیافت مشهد، برنامه های این سازمان را قابل تحسین و فعالیتهای آن را به عنوان الگو برای سایر استانها معرفی کرد.

وی در بازدید از ایستگاه های مبادله پسماندهای خشک خاطرنشان کرد: با افزایش این دستگاه ها در سطح شهر مشهد و دیگر شهرها می توان در زمینه بازیافت صحیح و اصولی مواد با هدف بازگرداندن آنان به چرخه تولید گام موثری برداشت.

اصیلیان عنوان کرد: قانون مدیریت پسماند از جمله مدیریتهایی است که باید به صورت جدی دنبال شود و در این راستا استان خراسان رضوی و شهر مشهد در مقایسه با سایر استانها نظیر اصفهان که فعالیتهای مناسبی داشته اند، برنامه های خوبی ارائه داده است.

وی بیان داشت: قانون مدیریت پسماند قانون کلی بوده که بیشتر شامل وظایف و تکالیف وزارتخانه ای است که در ماده 11 این قانون سازمان بازیافت موظف شده با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در مورد پسماندهای پزشکی، صنایع و معادن، وزارت نیرو و نفت (در خصوص پسماندهای صنعتی و معدنی) جهاد کشاورزی ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست در کمیسیون زیر بنایی به تصویب برساند و سپس جهت اجرا به سازمانها و ارگانها ابلاغ شود.

وی بیان داشت: در جهت حمایت از صنایع تبدیلی و بازیافت حرکتهایی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته است که ایجاد تسهیلاتی نظیر کاهش مبالغ مالیاتی و یا دادن برخی امکانات به صنایع تبدیلی و بازیافتی از آن جمله است.

اصیلیان، سیاست سازمان حفاظت محیط زیست در هدایت پسماندها به سمت بازیافت و تولید کمپوست را بسیار مجدانه عنوان کرد و گفت: در این راستا طی دو سال گذشته، 15 مجوز برای احداث صنایع بازیافتی در سطح کشور صادر شده است.

کد مطلب 651704

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