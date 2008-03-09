"کتبیه های آسمانی" در نگارخانه میرک برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این نمایشگاه که با هنرمندی سید ابوالفضل سرور در محل نگارخانه میرک برگزار شد با بیش از 25 اثر در ابعاد، 70 در 100 آخرین نمایشگاهی است که نگارخانه میرک در سال 86 برپا می کند.

آثار این نمایشگاه با سبک نستعلیق و جلی نوشته شده است که محتوای کلیه آثار آیات قرآنی و احادیث ائمه است.

جلی نویسی نوعی از خوشنویسی است که از قلمهایی با عرض چهار میلی متر تا حدود یک سانتیمتر استفاده می شود.

این نمایشگاه از 19 تا 23 اسفند ماه جاری، صبح و بعد از ظهر در محل نگارخانه میرک واقع در خیابان صاحب الزمان (عج) نبش مولوی شمالی دایر خواهد بود.