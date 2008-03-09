منابع طبیعی در کشور متولی ندارد

علی نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: منابع طبیعی از مهمترین سرمایه های موجود در کشور است که عدم توجه به موقع به آن، خسارات غیرقابل جبرانی را به بار می آورد.

وی با تاکید بر ضعف بخش اجرایی در امر حفاظت از منابع طبیعی افزود: این دانشکده 40 سال به امر تربیت و آموزش نیروی متخصص در زمینه منابع طبیعی است و اگر هر یک از این دانش آموختگان وارد عرصه اجرایی می شدند، وضعیت منابع طبیعی بهتر از وضع موجود بود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در این میان ورود افراد غیرمتخصص به عرصه اجرایی در این بخش صدمات جبران ناپذیری را متوجه منابع طبیعی کرده است.

کریمی یادآور شد: تاکنون تنها از این دانشکده بیش از دو هزار نفر فارغ التحصیل شده اند که اگر این افراد در گرایشهای مختلف منابع طبیعی به کار گرفته شوند، باز هم نیازمند نیروی متخصص هستیم تا با کمک آنها بتوانیم بسیاری از مسائل مدیریتی را حل کنیم.

وی عنوان کرد: این دانشکده در حال حاضر دارای یک هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست و آمادگی ایجاد رشته و گرایشهای جدید منابع طبیعی برای رفع کمبودها همچنین برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و به روز کردن اطلاعات کلیه کارشناسان منابع طبیعی را دارد.