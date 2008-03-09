از غیرت دینی مجید مجیدی به وجد آمدم

شورجه درباره واکنش اخیر خالق فیلم سینمایی "آواز گنجشک‌ها" به توهین‌کنندگان به پیامبر اسلام و کلام وحی به خبرنگار مهر گفت: "من به آقای مجیدی به خاطر شجاعت و جسارتش تبریک می‌گویم. او از آبروی خود برای دین خرج کرد و من از این غیرت دینی به وجد آمدم."

این سینماگر افزود: "مجیدی شجاعانه و جسورانه به اهانت‌های مدعیان داخلی و معترضان خارجی پاسخ داد. امیدوارم این صف‌شکنی آقای مجیدی بتواند همه هنرمندان به خصوص سینماگران و اهالی سینما را به موضعگیری در این باره دعوت کند. من آماده هر گونه حمایت از صحبت‌های مجیدی هستم و این حمایت‌ها می‌تواند به شکل صدور بیانیه و راهپیمایی باشد."

شورجه در ادامه بیان داشت: "امثال مجیدی که تریبون بین‌المللی دارند و به مجامع جهانی راه پیدا کرده‌اند، می‌توانند از این طریق حرف خود را به گوش دنیا برسانند. احساس می‌کنم وظیفه‌ای سنگین‌تر بر دوش این عزیزان است تا پیام مظلومیت اسلام و انقلاب را به گوش تمام جهانیان برسانند."

وی با اشاره به تهاجم رسانه‌های مختلف به دین اسلام افزود: "در دوره‌ای که انواع و اقسام فشارها برای مهجور ماندن انقلاب از همه جای دنیا به گوش می‌رسد و پیاپی در رسانه‌های مختلف اسلام عزیز مورد تهاجم قرار می‌گیرد، امثال آقایان مجیدی و جلیلی که ریشه‌های مذهبی و تریبون بین‌المللی دارند می‌توانند این صدا را به گوش دنیا برسانند."

شورجه در ادامه درباره واکنش مجامع سینمایی در این باره گفت: "حداقل کاری که جامعه سینمایی می‌تواند انجام دهد صدور بیانیه علیه صحبت‌های اخیر عناصر داخلی و سمپاشی‌های کشورهای اروپایی همچون هلند، دانمارک و ... است. اخیرا موضعگیری وزیر خارجه آلمان درباره چاپ کاریکاتورها و مطالب اهانت‌آمیز در تمام کشورهای اروپایی بر این موضوع دامن زده است."

وی خاطرنشان ساخت: "سینماگران ما باید از اعتقاد، باورها و پیامبر اسلام دفاع کنند، همانطور که هنرمندان خارجی از مسیح دفاع می‌کنند. موضعگیری‌ها می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد و صدور بیانیه، جمع‌آوری طومار و اعلام آن در مجامع بین‌المللی همچون یونسکو می‌تواند بسیار کمک کند. خانه سینما نیز باید به جد وارد عرصه شود. اینجا حوزه دفاع از دین و پیامبر است."

مجیدی در مراسم تقدیر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از فیلم‌های برگزیده جشنواره فیلم فجر در بیانیه‌ای به جسارت برخی به اصطلاح روشنفکران داخلی به مقام پیامبر مهربانی به شدت انتقاد و از تمام آنان که در مقابل این جفای بی‌نظیر سکوت کرده‌اند گله کرد.