موضع مجیدی موضع همه هنرمندان مسلمان است

سلحشور درباره موضعگیری اخیر مجیدی علیه توهین‌کنندگان به پیامبر اسلام (ص) و کلام وحی به خبرنگار مهر گفت: "فکر می‌کنم مجیدی اعتقادات قبلی خود را بروز داده و از باورها و ایمانش دفاع کرده است. این بدیهی‌ترین واکنشی است که هر مسلمان باید انجام دهد، مخصوصا اگر جایگاه بین‌المللی داشته و جامعه برای او ارزش و احترام قائل باشد. کار مجیدی موضع همه سینماگران است."

این فیلمساز و بازیگر افزود: "اما من این موضع را کافی نمی‌دانم. پیش از این هم تعدادی از کشورهای غربی مثل دانمارک به پیامبر اعظم توهین کرده و قرآن و رسول اکرم (ص) را زیر سئوال برده‌اند. مشخص است سرنخ دخلی‌ها به کجا بند است و این نخ را از کجا تکان می‌دهند. ما متناسب با این هجوم دشمن از غرب و داخل حرکتی انجام نداده‌ایم."

سازنده فیلم‌های "اصحاف کهف" و "حضرت یوسف" ادامه داد: "حرکتی که مجیدی انجام می‌دهد ضمن اینکه ارزشمند است، اما کافی نیست. من گمان می‌کنم این موضعگیری باید عمیق‌تر باشد و امثال مجیدی آستین بالا بزنند و در این زمینه کار عملی بکنند و فیلم بسازند. باید حرف خود را در قالب هنر به دنیا بگوییم."

سلحشور خاطرنشان ساخت: "این تکلیف همه هنرمندانی است که مسلمانند و به رسول اکرم عشق می‌ورزند. اگر آنها به این موضوع احساس تعهد می‌کنند، با مصاحبه یا اعتراض بکوشند صحبت‌های مجیدی را تایید کنند. چرا برخی مدعیان کتابی بهتر از قرآن نمی‌نویسند؟ مگر آنها نمی‌گویند این کتاب آسمانی تراوشات فکری رسول اکرم (ص) است، خوب آنها هم یک کتاب جدید بنویسید."

مجیدی در مراسم تقدیر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از فیلم‌های برگزیده جشنواره فیلم فجر در بیانیه‌ای به جسارت برخی به اصطلاح روشنفکران داخلی به مقام پیامبر مهربانی به شدت انتقاد و از تمام آنان که در مقابل این جفای بی‌نظیر سکوت کرده‌اند گله کرد.