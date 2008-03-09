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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۶

با زیرپا گذاشتن تعهدات خود؛

اولمرت با توسعه شهرک سازی درکرانه باختری موافقت کرد

اولمرت با توسعه شهرک سازی درکرانه باختری موافقت کرد

وزارت مسکن رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که نخست وزیر این رژیم با ساخت 750 واحد مسکونی جدید در یک شهرک صهیونیست نشین در کرانه باختری رود اردن موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت مسکن رژیم صهیونیستی آمده است: "بعد از یک سری رایزنی ها با ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، زئیو بویم وزیر مسکن آغاز ساخت و ساز در شهرک غفات زئیو را تایید کرد".

به گزارش مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر در دهن کجی آشکار به جامعه بین المللی اعلام کرده بود که این رژیم شهرک سازی در بیت المقدس شرقی را متوقف نمی کند.

رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته از تصمیم خود برای احداث 307 واحد مسکونی جدید در منطقه جبل ابوغنیم خبر داده بود.
طبق طرح نقشه راه و قطعنامه های بین المللی، توسعه شهرکها از سوی اسرائیل غیر قانونی است.   

کد مطلب 651712

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