اولمرت با توسعه شهرک سازی درکرانه باختری موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت مسکن رژیم صهیونیستی آمده است: "بعد از یک سری رایزنی ها با ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، زئیو بویم وزیر مسکن آغاز ساخت و ساز در شهرک غفات زئیو را تایید کرد".

به گزارش مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر در دهن کجی آشکار به جامعه بین المللی اعلام کرده بود که این رژیم شهرک سازی در بیت المقدس شرقی را متوقف نمی کند.



رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته از تصمیم خود برای احداث 307 واحد مسکونی جدید در منطقه جبل ابوغنیم خبر داده بود.

طبق طرح نقشه راه و قطعنامه های بین المللی، توسعه شهرکها از سوی اسرائیل غیر قانونی است.