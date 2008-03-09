ایجاد 837 هزار شغل توسط بنگاه های زودبازده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه، حمید حاجی عبدالوهاب، گفت: در کشور ما برای مهار بیکاری طرحهای متعددی از جمله طرح دیپلمه های چند پیشه، طرح تشکیل شرکت گسترش تعاونی تولیدی در اوایل انقلاب، اختصاص تسهیلات تبصره 3، طرح جذب بیکاران از طریق استاد شاگردی و معافیت از قانون کار واحدهای زیر 5 نفر کارکن و ماده 103 قانون برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی افزود: موضوعی که در مورد طرح بنگاه های زودبازده به مرحله اجرا درآمده، پرداخت یارانه به طرحهایی است که به بهره برداری رسیده اند.

وی با بیان اینکه در دوره های گذشته، دستگاه های اجرایی، طرح را تنها تا رسیدن به مرحله بهره برداری نظارت می کردند، تصریح کرد: اما با مصوبه شورایعالی اشتغال این دستگاه ها موظف شدند تا مدت 5 سال پس از بهره برداری بر این بنگاه ها نظارت داشته باشند.

به گفته وی یارانه ای که به این بنگاه ها داده می شود، حداکثر 15 درصد تسهیلاتی است که متقاضیان از سیستم بانکی گرفته اند که بیشتر مناطق محروم و صنایع کوچک روستاها را شامل می شود، از اینرو، گرایش پرداخت تسهیلات به سمت مناطق کمتر توسعه یافته است تا هم سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این مناطق تشویق شوند و هم از رفتن متقاضی کار به شهرهای بزرگ تر جلوگیری شود.

حاجی عبدالوهاب افزایش ظرفیت سازمان فنی و حرفه ای کشور، ارتقای سطح مهارتی آموزشها و متناسب سازی مهارتها با بازار کار را از جمله اقدامات دولت در زمینه ایجاد اشتغال طی دو سال گذشته عنوامن کرد.

وی با اشاره به اینکه در این مدت بیش از 200 مرکز جدید فنی و حرفه ای در کشور افتتاح شده است، اظهار داشت: از دیگر اقداماتی که برای ایجاد اشتغال در کشور انجام می شود، طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاه ها است.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در طرح کارورزی در سالجاری حدود 20 هزار نفر جذب شدند و امید است در سال آینده با افزایش ظرفیت، این رقم به 100 هزار نفر برسد، همچنین ظرفیت مراکز فنی و حرفه ای نیز بیش از دو برابر شده است.

وی گفت: آمار موجود در حوزه بنگاه های زودبازده و کارآفرین طی سالهای 85 تا 20 بهمن ماه سال 86 نشان می دهد که کارگروه های اشتغال یک میلیون و 94 هزار طرح را به بانکها معرفی کرده اند و در این مدت ( یک سال و 11 ماه) حدود 123 هزارو 600 طرح به دلایل مختلف که مهمترین آن نداشتن توجیه اقتصادی بود، توسط بانکها، رد و حدود 674 هزار طرح تائید شده است.

حاجی عبدالوهاب ادامه داد: بخش باقیمانده نیز طرحهایی است که در دست بررسی است، همچنین تاکنون از 674 هزار طرح تائید شده توسط بانکها 521 هزارو 500 طرح به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است که از این تعداد 402 هزار طرح نیز به بهره برداری رسیده اند.

وی خاطرنشان کرد: فاصله طرحهای منعقد شده با طرحهای به بهره برداری رسیده ، بسیار کم است و این نشان دهنده زودبازده بودن این بنگاه ها است، همچنین تعداد اشتغال در طرحهای به بهره برداری رسیده نیز 837 هزار شغل جدید بوده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی، اظهارداشت: آمار بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تا پایان شهریورماه سال 85 نشان می دهد که تعداد بیمه شدگان اجباری که در کارگاه ها مشغول به کار هستند، 6 میلیون و 668 هزارو 275 نفر بوده است که این رقم در پایان شهریور ماه سال 86 به 7 میلیون و 250 هزاور 824 نفر رسیده که نشان دهنده افزایش جذب نیروها در کارگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه راننده ها و سایر مشاغل آزادی که شامل خود اشتغالی می شوند، جداگانه حساب می شود، افزود: آمار مجموعه افراد بیمه شده و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیز در پایان شهریور ماه سال گذشته 7 میلیون و 516 هزارو 32 نفر بوده که در شهرویور ماه سال 86 به 8 میلیون و 147 هزارو 332 نفر رسیده است و 8 درصد رشد را نشان می دهد.

حاجی عبدالوهاب از به بهره برداری رسیدن بیش از 90 درصد طرحهای بنگاه های زودبازده خبرداد.