تشکیلات خودگردان توسعه شهرک سازی رژیم اسرائیل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان به خبرگزاری فرانسه گفت: ما این تصمیم را که پیش از برگزاری نشست کمیته سه جانبه بین المللی ناظر بر اجرای ماده اول طرح صلح نقشه راه گرفته شد، به شدت محکوم می کنیم.

عریقات این تصمیم را مانع تراشی در روند مسائل دانست و گفت: این امر نشان دهنده تصمیم اسرائیل برای از بین بردن تلاش های صورت گرفته جهت پیشبرد روند صلح و احیای آن است و از اسرائیلی ها می خواهیم تا از این تصمیم صرف نظر کنند.

به گزارش مهر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر در دهن کجی آشکار به جامعه بین المللی اعلام کرده بود که این رژیم شهرک سازی در بیت المقدس شرقی را متوقف نمی کند.

رژیم صهیونیستی در ماه های گذشته از تصمیم خود برای احداث 307 واحد مسکونی جدید در منطقه جبل ابوغنیم خبر داده بود.



طبق طرح نقشه راه و قطعنامه های بین المللی، توسعه شهرکها از سوی رژیم اسرائیل غیر قانونی است.