اتمام نوسازی روستاهای کشورتا 6 سال آینده

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمود فاطمی عقدا در نشست مطبوعاتی گفت: در کل کشور حدود 60 درصد ساختمانها در برابر زلزله آسیب پذیرهستند که این میزان در روستاها 40 درصد معادل دو میلیون واحد مسکونی را تشکیل می دهد؛ لذا جهت نوسازی و بهسازی 300 هزار واحد مسکونی در سال برنامه ریزی شده که این میزان به 700 تا 800 هزار واحد قابل افزایش است.

رئیس مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن، بیان کرد: مقرر شده نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی تا 8 سال آینده به اتمام رسد که هم اکنون با گذشت دو سال از این برنامه ظرف 6 سال آینده کلیه روستاهای کشور نوسازی و بهسازی خواهند شد.

وی عنوان کرد: انتظار داریم ساختمانهای جدید نیز تامین کننده حداقل شرایط پایداری درهنگام وقوع زلزله باشند، این در حالیست که حداکثر پایداری درساختمانهای ویژه وجود دارد اما ساخت این ساختمانها به عنوان واحد مسکونی مقرون به صرفه اقتصادی نیست ولی در ساخت و سازهای جدید حداقل شرایط پایداری رعایت می شود.

فاطمی عقدا، افزود: سال 2008 و 2009 سال پیکارجهانی به منظورایمن سازی بیمارستانها است و دبیر خانه مجمع ملی کاهش بلایای طبیعی کشور این موضوع را پیگیری می کند و در حال حاضر برای مقاوم سازی بیمارستانها بالغ بر 20 پروژه پیشنهاد شده که از طرف سازمانهای مختلف با متولی گری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بررسی می شود.

وی بودجه سال آتی مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن را بالغ بر11 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به بودجه سال گذشته حدود 17 درصد افزایش یافته است.

رئیس مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی فاقد استاندارد هستند، افزود: چنانچه این واحدهای تولیدی در این شرایط تعطیل شوند روند تولید محصولات ونیزعرضه و تقاضا دچار بحران می شود؛ لذا در برنامه ای دو ساله فرصت داده شده مصالح ساختمانی تحت عنوان تهیه شیوه نامه آئین نامه نظارت بر تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد شوند که امسال سال دوم اجرای این برنامه است که مطابق آن از سال آینده دستورالعملهای آن اجباری می شوند.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی سیمان به رعایت استانداردها ملزم می شوند، تصریح کرد: از سال آینده واحدهای تولیدی به سمت اخذ گواهی نامه فنی سوق داده می شوند.

فاطمی عقدا با اشاره به آغاز ویرایش چهارم آئین نامه زلزله کشورمعروف به آئین نامه 2800 ،بیان کرد: دراین آئین نامه یافته های علمی بخش مهندسی زلزله لحاظ شده وهم اکنون کمیته اجرایی آن فعال شده و حداکثر ظرف 4 سال آینده ویرایش جدید آن به پایان می رسد و جهت اجرا در دسترس مهندسان قرار می گیرد.

وی مرکز را متولی تدوین مقررات ملی ساختمان از سوی وزارت مسکن و شهرسازی خواند و افزود: با توافق انجام شده با وزارت مسکن و شهرسازی به زودی به صورت رسمی تدوین مقررات ملی ساختمان در مرکز آغاز می شود و در حال حاضر 20 مبحث این مقررات به انجام رسیده و مبحث 21 پدافند غیرعامل در دست انجام است.

رئیس مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به صنعتی سازی ساختمان درکشور، عنوان کرد: تعیین و بکارگیری فناوریهای جدید در بخش ساختمان از وظایف این مرکز است که در4 ماه اخیر تا کنون حدود 101 تقاضای واصله از بعد سازه ای و مقررات ملی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت 15 فناوری جدید با تدوین الزامات مربوطه تائید و به مرحله تدوین رسیده که به زودی ابلاغ می شود و این فناوریها گام موثری در صنعتی سازی ساختمان تلقی می شود.

وی با اشاره به تصویب و ابلاغ تهیه الگوی بهینه تولید و مصرف سیمان در کمیسیون تخصصی صنعت و محیط زیست، اظهار داشت: در یک برنامه سه ساله حدود 15 تن مصرف سیمان کاهش می یابد که 50 درصد آن از طریق بهینه سازی الگوی مصرف تولید و 50 درصد دیگرنیز با بهینه سازی الگوی مصرف محقق می شود.

فاطمی عقدا در پایان تاکید کرد: افرادی که اقدام به ورود فناوریهای جدید می کنند باید از مرکز مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن گواهی نامه فنی یا ارزیابی کیفیت محصول را دریافت کنند.