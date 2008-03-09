شهرداری شیراز اسامی دستگاه های بی توجه به تعهدات خود را اعلام می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این عضو شورای شهر شیراز، بعد از ظهر امروز در نطق پیش از دستور جلسه شورا افزود: طی مدت اخیر پیمانکاران برخی از دستگاه های سطح شهر شیراز که عملیات حفاری انجام می دهند به علت افزایش فاحش قیمت قیر و کمبود آن از مرمت حفاری های خود پرهیز کرده و شرکت آبفا نیز یکی از این دستگاه ها به شمار می رود.

زحمتکش خاطرنشان کرد: در این شرایط این دسته از ارگانها توقع دارند که شهرداری شیراز کارهای مهم و اصلی تر خود را کنار گذاشته و به مرمت جراحت های وارده در سطح خیابانها بپردازد.

وی تاکید کرد: مدیران این دستگاه ها باید در اسرع وقت نسبت به مرمت حفاریهای خود اقدام کرده تا برای ایام نوروز میزبانهای خوبی برای مسافران باشیم.

این عضو شورای شهر شیراز گفت: با اعلام اسامی دستگاه های بی توجه به امر مرمت حفاری ها از سوی شهردار شیراز، شورای شهر تصمیمات لازم را در مورد ارگانهای مذکور اتخاذ خواهد کرد.

در ادامه جلسه، رئیس شورای شهر شیراز نیز عنوان کرد: انتخابات این دوره از مجلس از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار بوده و حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای می تواند زمینه ساز نا امیدی دشمنان انقلاب و نظام اسلامی باشد.

محسن معین حضور در انتخابات مجلس را دفاع از سنگر قانونگذاری کشور در مقابل دشمنان اسلام دانست و افزود: مردم می توانند با حضور در پای صندوق های رای در تصمیم گیری های ملی و منطقه ای تاثیرگذار باشند.

وی در ادامه خواستار رفتارهای قانونمند کاندیداها و نظارت دستگاه های مرتبط شد.