به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان معاشر مدیر عامل شرکت پارساتل به عنوان وارد کننده این گوشی‌ها در یک نشست خبری گفت: این گوشی‌ها با برند GTC و با مدل هوواوی در کشور توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: بهای این گوشی‌ها 400 و 450 هزار ریال است که با توجه به پایان سال و نیاز روز افزون جامعه، استقبال خوبی از این گوشی‌ها خواهد شد.

معاشر با بیان این مطلب که این گوشی‌ها دارای امکاناتی چون صفحه رنگی و زبان فارسی است، افزود: این گوشی‌ها با گارانتی رسمی شرکت پارساتل عرضه می‌شود.

وی در ادامه به قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور اشاره و عنوان کرد: متاسفانه به دلیل وضع تعرفه غیر منطقی شاهد بروز روند قاچاق گوشی در کشور هستیم و این فرآیند با اصلاح و کاهش منطقی تعرفه‌ها اصلاح خواهد شد. همچنین برخی از فعالان بازار گوشی مدعی شده‌اند که گوشی‌های وارداتی قاچاق طی هفته‌های اخیر در شبکه تلفن همراه فعال نیست.

وی اضافه کرد: در حال حاضر گوشی‌های چینی درجه سه با گارانتی‌های ناآشنا و زیرزمینی به راحتی در بازار خرید و فروش می‌شود که این امر به روند واردات رسمی و تولید گوشی در کشور خدشه وارد می‌کند.

مدیر عامل شرکت پارساتل در خصوص تعرفه واردات گوشی تلفن همراه نیز گفت: از ابتدای وضع تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی پیش بینی می‌شد که این تعرفه برای واردات و تولید منطقی نیست.

معاشر در مورد توزیع گوشی تلفن همراه از طریق پست برای اولین بار در کشور نیز اظهار داشت: این طرح که در روزهای پایانی سال جاری نهایی خواهد شد، این امکان را به مشتریان خواهد داد که در تمام استانهای کشور و در دفاتر پستی، با پر کردن فرم تقاضا گوشی خود را در درب منزل دریافت کنند.

وی تاکید کرد: این طرح به کاهش هزینه‌های رفت و آمد، روان سازی ترافیک و افزایش قدرت انتخاب مشتریان می‌انجامد.

معاشر اظهارداشت: طرح جامع ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه در جهت حذف گوشی های قاچاق از بازار و ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت واردکنندگان قانونی در دست اقدام است .

وی از تمامی فروشندگان گوشی تلفن همراه خواست گوشی بدون گارانتی اصلی را به خریداران ارائه ندهند.

در ادامه این نشست جیمز نماینده GTC هنک کنگ نیز ضمن استقبال از حضور در بازار ایران، گفت:در حال حاضر شرکت GTC در 105 کشور محصولات خود را به فروش می‌رساندو کل درآمد آن از دو میلیون دلار نیز فراتر رفته است.

وی در خصوص تولید گوشی تلفن همراه با برند GTC‌ در ایران نیز گفت: تولید به فرآیندهای مختلفی بستگی دارد و اگر بستر مناسب از جمله تعرفه‌، رجیستر گوشی و مبارزه با قاچاق اجرایی شود تولید از طریق این شرکت امکان پذیر خواهد بود.