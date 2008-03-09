شکست پرسپولیس برابر پاس در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16:15 امروز تیم های فوتبال پرسپولیس و پاس همدان در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار هم رفته اند که حاصل تلاش آنها در پایان نیمه نخست به برتری یک برصفر تیم مهمان انجامید.

تک گل پیروزی بخش تیم فوتبال پاس همدان را در این بازی یدالله اکبری در دقیقه 29 وارد دروازه تیم فوتبال پرسپولیس تهران کرد. پیش از به ثمر رسیدن این گل تیم فوتبال پاس همدان در دو مورد شانس های مسلم گلزنی را توسط یدالله اکبری و مصطفی چترآبگون از دست داد.

داوری این بازی برعهده علیرضا فغانی است، او در نیمه اول حسین بادامکی هافبک تیم فوتبال پرسپولیس را با ترک زرد جریمه کرد.