تولید انبوه نهال "ارس" در نهالستان طرق مشهد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا اسماعیل نیا، بعد از ظهر امروز در این مراسم منابع طبیعی را یک سرمایه بزرگ در توسعه پایدار برشمرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی با اشاره به مشخصات گونه ارس بیان داشت: این گونه که در اکثر ارتفاعات کوهستانی وجود دارد زیبا، مقاوم و خوشبو است و با کمترین شرایط آب و خاک ادامه حیات می دهد.

علی احمدی، رئیس اداره فنی جنگلداری و جنگل کاری اداره منابع طبیعی خراسان رضوی نیز در این مراسم عنوان کرد: نهال ارس دارای 60 گونه در جهان است و در خراسان رضوی از 870 هزار هکتار جنگل 220 هزار هکتار عرصه ارس است.

وی افزود: از سال 75 تاکنون در سایت تولید ارس هزار مسجد 180 هزار اصله ارس و در سایت طرق مشهد طی یک دوره از سال 83، 60 هزار اصله نهال ارس تولید شده است که به استانهای خراسان شمالی، زنجان و سیستان و بلوچستان صادر می شود.