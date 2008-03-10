توسعه ارتباطات نرم افزاری دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران / تولید 44 درصد علم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی روز گذشته در مراسم تقدیر از بزرگان دانش و پژوهشگران برتر سال 86 در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود: با استفاده از توانمندی های دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران می توان در هر دو بعد آموزش و پژوهش اقدامات ارزشمندی در مسیر توسعه دانش با توجه به تدوین نقشه جامع علمی کشور به انجام رساند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به توجه به تحقیقات از منظر رفع مشکلات مردم و حرکت در مرزهای دانش تاکید کرد و گفت : دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای 9 دانشکده، 16 بیمارستان، 4 هزار تخت فعال، 47 مرکز تحقیقاتی، 15 ایستگاه تحقیقاتی، یک هزار و 260 عضو هیئت علمی و 9 هزار دانشجو است که 40 درصد آنها پسر و 60 درصد دختر هستند.

لاریجانی گرایش این دانشگاه را به سمت دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خواند و گفت: رشته های کاردانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال تمام شدن است و نسبت دوره های تحصیلات تکمیلی به کل مقاطع در این دانشگاه 7/0 است.

وی از تصویب رشته های قابل توجهی در یکسال گذشته و برنامه ریزی رشته های جدید برای تصویب در سال آتی خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای 47 مرکز تحقیقاتی است و 2 مرکز رشد از میان 3 مرکز رشد کشور در زمینه پزشکی متعلق به این دانشگاه است. همچنین 8 قطب علمی از میان 18 قطب پزشکی کشور مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

باقر لاریجانی از در دسترس بودن نزدیک به 5 هزار نشریه پزشکی بر روی سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: 12 درصد هیئت علمی علوم پزشکی و 44 درصد تولیدات علمی کشور در زمینه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است و این دانشگاه طی 5 سال متوالی رتبه نخست پژوهشی در علوم پزشکی را به دست آورده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیان اینکه تولیدات این دانشگاه مورد توجه قرار می گیرد، گفت: مقالات دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال گذشته 230 هزار بار دانلود شده است.