مسکو انتظار پیشرفت زیادی از نشست ماه آوریل شورای روسیه- ناتو ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دیمیتری روگوزین گفت: مسکو براین عقیده نیست که شورای ناتو در نشست مذکور تصمیمات مهمی را اتخاذ خواهد کرد.

وی که با کانال تلویزیونی "وستی" مصاحبه می کرد افزود: "روابط روسیه و ناتو تا همین اواخر اغلب سرد بوده، لیکن ما اول از همه انتظار یک گفتگوی باز را داریم".

روگوزین گفت: تصمیم سختی که سرانجام از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای رفتن به بخارست ( محل برگزاری نشست) اتخاذ شده بود تنها بیانگر این بود که حق با روسیه است و رئیس جمهوری در صدد است تا این را با همپیمانان در میان بگذارد.

به عقیده این دیپلمات روسی، مسکو بر آن است تا با شرکت در این نشست مسائل بسیاری را که روی هم انباشته شده حل و فصل کند.

به عقیده روگوزین بسیاری از این مسائل حتی در سطوح بالای دیپلماتیک نیز نمی تواند حل شود و باید رهبران دو طرف این مسائل را مورد بررسی قرار دهند.

مخالفت با سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی و در دو کشور جمهوری چک و لهستان از دیگر مسائلی بود که این دیپلمات روسی در مصاحبه خود بار دیگر به نمایندگی از کشورش بر آن تاکید کرد.