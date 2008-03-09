  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۴

واترپلو ورودی المپیک - رومانی

تیم ملی واترپلوی ایران در رده دهم قرار گرفت

تیم ملی واترپلوی ایران در رده دهم قرار گرفت

تیم ملی واترپلوی کشورمان در رده دهم مسابقات ورودی المپیک پکن 2008 قرار گرفت.

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه مسابقات انتخابی واترپلو المپیک پکن که در شهر اورادا رومانی جریان دارد عصر امروز ملی پوشان واترپلو کشورمان برای کسب رده نهم – دهمی این رقابتها مقابل برزیل قرار گرفتند که با وجود تلاش بازیکنان و در شرایطی که سه بازیکن اصلی و گلزن خود سید سعید میرمهدی، علی اکبر شیری ژیان و سهیل خادم پیر را به دلیل آسیب دیدگی دراختیار نداشت، نتیجه را 1 به 10 به برزیل واگذار کرد و در رده دهم قرار گرفت. تیم برزیل نیز با کسب این پیروزی نهم شد.

آخرین دوره مسابقات ورودی المپیک پکن 2008 طی یک هفته گذشته با حضور 12 تیم مطرح و پرقدرت واترپلو جهان در "ارادا" رومانی آغاز شد. این رقابتها امشب به پایان می رسد.

سه تیم نخست این رقابتها جواز شرکت در المپیک پکن را بدست خواهند آورد. پیش از این 9 تیم چین (میزبان المپیک)، مونته نگرو، آمریکا، استرالیا، مصر، کرواسی، مجارستان، اسپانیا و صربستان جواز شرکت در المپیک 2008 چین را بدست آورده اند.

تیم های ایتالیا و آلمان با صعود به دیدار فینال ازهم اکنون در لیست تیم های صعود کننده به المپیک قرار گرفته اند.

کد مطلب 651730

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها