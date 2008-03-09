تیم ملی واترپلوی ایران در رده دهم قرار گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه مسابقات انتخابی واترپلو المپیک پکن که در شهر اورادا رومانی جریان دارد عصر امروز ملی پوشان واترپلو کشورمان برای کسب رده نهم – دهمی این رقابتها مقابل برزیل قرار گرفتند که با وجود تلاش بازیکنان و در شرایطی که سه بازیکن اصلی و گلزن خود سید سعید میرمهدی، علی اکبر شیری ژیان و سهیل خادم پیر را به دلیل آسیب دیدگی دراختیار نداشت، نتیجه را 1 به 10 به برزیل واگذار کرد و در رده دهم قرار گرفت. تیم برزیل نیز با کسب این پیروزی نهم شد.

آخرین دوره مسابقات ورودی المپیک پکن 2008 طی یک هفته گذشته با حضور 12 تیم مطرح و پرقدرت واترپلو جهان در "ارادا" رومانی آغاز شد. این رقابتها امشب به پایان می رسد.

سه تیم نخست این رقابتها جواز شرکت در المپیک پکن را بدست خواهند آورد. پیش از این 9 تیم چین (میزبان المپیک)، مونته نگرو، آمریکا، استرالیا، مصر، کرواسی، مجارستان، اسپانیا و صربستان جواز شرکت در المپیک 2008 چین را بدست آورده اند.



تیم های ایتالیا و آلمان با صعود به دیدار فینال ازهم اکنون در لیست تیم های صعود کننده به المپیک قرار گرفته اند.

