اصلاح طلبان به دنبال تعامل با دولت از موضع قانون / تاکید بر نظارت مجلس در لایحه بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری در نشست خبری تعدادی از کاندیداهای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اصلاح طلبان چه ابزاری برای تعامل و کنترل دولت نهم در بخش های مختلف دارند، گفت: یکی از رئوس برنامه های اصلاح طلبان در مجلس هشتم ارتقای جایگاه مجلس است ما معتقدیم باید مجلسی کارآمد و پرسشگر تشکیل شود و مجلس به عنوان خانه ملت بتواند از حقوق ملت دفاع کند و هیچ احدی به خود اجازه ندهند از مصوبات مجلس عدول کند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد قرار نگرفتن رسول منتجب نیا در لیست ائتلاف اصلاح طلبان پرسید، گفت: ائتلاف اصلاح طلبان متشکل از 18 تا 19 حزب است و اینکه چه کاندیدایی در لیست قرار گیرد یا نگیرد به رای این گروهها یا احزاب بستگی دارد.

جهانگیری با بیان اینکه امروز در زمینه مسائل اقتصادی دغدغه های زیادی وجود دارد گفت: اشتباهی که دردولت نهم و مجلس هفتم رخ داد این بود که منابع نفتی خارج از برنامه توسعه خرج شد و این امر رشد تورم را به دنبال داشت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: اصلاح طلبان در سیاست های اقتصادی خود بدنبال مهار تورم هستند و قصد دارند منابع نفت را در چارچوب برنامه توسعه استفاده کنند. وی تاکید کرد: برنامه ما در مجلس خارج کردن سیستم بانکی از کنترل دولت است.

کاندیدای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم ادامه داد ما قصد داریم دولت را به ریل اصلی اقتصاد باز گردانیم. وی ادامه داد: ما به طور قطع حضوری مظلومانه اما با نشاط در انتخابات خواهیم داشت .

به گزارش مهر حجت الاسلام مجید انصاری کاندیدای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم نیز در این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا اصلاح طلبان قصد دارند با ورود به مجلس کارهای اساسی انجام دهند گفت: قرار نیست ما هر مسئله ای را به صورت اساسی تغییر دهیم اما اصلاح طلبان به میدان آمده اند تا روند تصمیم گیری، تصمیم سازی و توسعه کشور را اصلاح کنند.

وی در پاسخ به سئوالی خبرنگاری مبنی بر اینکه اصلاح طلبان چه برنامه هایی برای نظارت بر بودجه 87 در مجلس هشتم دارند گفت: ما در سازماندهی اقتصادی تجربه موفقی در دولت آقای خاتمی داشتیم و توانستیم با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی را فراهم کنیم.

این کاندیدای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان ادامه داد : اگر برنامه چهارم توسعه به همان روال سابق ادامه پیدا می کرد ما شاهد رشد 8 درصدی اقتصادی کشور و تک نرخی شدن تورم بودیم، ما می توانیم با برگرداندن برنامه اقتصادی دولت به ریل اصلی مسیر کاهش تورم را طی کنیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: برنامه ما در مجلس هشتم نظارت جدی در لایحه بودجه است تا این لایحه خارج از برنامه توسعه حرکت نکند.وی تاکید کرد ما اجازه خروج دولت از سیاست ها و مصوبات مجلس را نخواهیم داد و از اهرم های نظارتی مجلس به صورت جدی استفاده خواهیم کرد.

محمد صدر دیگر کاندیدای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره برنامه اصلاح طلبان در مجلس هشتم در بحث انرژی هسته ای گفت: ما در این زمینه تجربه مثبتی را در دولت آقای خاتمی تجربه کردیم به طوری که به مسیر صلح آمیز هسته ای خود در حین مذاکره با آژانس ادامه دادیم، ما در مجلس هشتم این سیاست ها را دنبال خواهیم کرد و معتقدیم این مذاکرات باید ادامه پیدا کند.

صدر در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره رابطه ایران و آمریکا و برنامه اصلاح طلبان در این زمینه پرسید گفت: تجربه ای که ما در این زمینه در شرایط فعلی داریم متاسفانه تجربه خوبی نیست. ما در دوران آقای خاتمی درباره تجربه موفقی در رابطه با مذاکره با آمریکا در بحث افغانستان داشتیم اما دولت جورج بوش در همان زمان ایران را محور شرارت نامید و بر این اساس مذاکرات به جایی نرسید.

صدر ادامه داد: تا زمانی که دولت بوش در آمریکا در راس کار است بنده هیچ چشم انداز روشنی را در سطح روابط ایران و آمریکا نمی بینم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره اظهارات اخیر "باراک اوباما" نامزد جناح دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا درباره مذاکره با ایران پرسید گفت: معمولا کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش از برگزاری انتخابات مطالبی را بیان می کنند اما زمانی که وارد کاخ سفید می شوند الزامات مختلفی به آنها حکم می شود که به مرور زمان تغییراتی در تصمیمات و اندیشه های آنان ایجاد می کند، البته بنده معتقدم دولت بوش با تمام دولت های آمریکا متفاوت است و افکار تند مذهبی دارد ولی رئیس جمهور بعدی این افکار افراطی را دنبال نخواهد کرد.

صدر ادامه داد: بنده معتقدم دموکرات ها نسبت به جمهوریخواهان نقش بهتری در رابطه با ایران ایفا خواهند کرد اما تحول اساسی در روابط دو کشور ایجاد نخواهد شد و بهبود این روابط به شرایط دو کشور بستگی دارد.

بر اساس این گزارش صفدر حسینی رئیس کمیته امور مناطق ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز درابتدای این نشست خبری ضمن ذکر اسامی کاندیداهای این ائتلاف در همه حوزه های انتخابیه گفت: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از مجموع 255 کرسی نمایندگی غیر از شهر تهران و اقلیت ها ، 102 نامزد در سراسر کشور دارد.