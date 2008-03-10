همایش کتاب سال حوزه برگزار می شود

دبیر اجرایی کتاب سال حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : در نهمین همایش کتاب سال حوزه 1175 اثر به دبیرخانه ارسال شد که 877 اثر به زبان فارسی، 276 اثر به زبان عربی، 10 اثر به زبان اردو، 7 اثر به زبان ترکی، 3 اثر به زبان تاجیکی و دو اثر به زبان انگلیسی و بنگالی بود.

وی افزود : 1143 اثر نیز توسط آقایان و 32 اثر توسط بانوان نوشته شده بود که متوسط صفحات آثار رسیده نزدیک به 330 صفحه و متوسط سن مولفین آثار کمتر از 42 سال بوده است . این آثار در 13 گروه تخصصی فقه، حقوق و اصول، فلسفه و کلام، قرآن و حدیث، ادبیات، تاریخ و سیره، دانش سیاسی، علوم تربیتی و اجتماعی، اخلاق و عرفان، کتاب شناسی و کلیات، ترجمه، اقتصاد، تصحیح و تحقیق و تکنولوژی آموزشی توسط 159 داور مورد بررسی قرار گرفت.

علی رضا زهیری افزود: از مجموع آثار رسیده 221 اثر به مرحله دوم داوری راه یافته و 24 اثر به عنوان اثار برگزیده انتخاب شدند. در گروه قرآن و حدیث 160 اثر به دبیرخانه ارسال شد که 22 اثر به مرحله دوم داوری و 3 اثر به برگزیده شد. در گروه فقه و اصول و حقوق نیز 124 اثر دریافت شد که 31 کتاب به مرحله دوم داوری و 8 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند. در فلسفه و کلام نیز از 239 اثر رسیده 25 اثر به مرحله داوری راه یافته و 3 اثر برگزیده شدند.

وی افزود: در گروه ادبیات 188 اثر به دبیرخانه ارسال شد که 37 اثر به مرحله دوم داوری و در گروه اقتصاد از 7 اثر رسیده 2 اثر به مرحله دوم داوری راه یافت که از هر کدام از این دو گروه 2 اثر به عنوان اثر برگزیده معرفی خواهند شد.

دبیر اجرایی کتاب سال حوزه افزود : در هر کدام از گروههای دانش سیاسی، علوم تربیتی و اجتماعی، کتابشناسی و کلیات، ترجمه و تصحیح و تحقیق نیز یک اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی می شوند. همچنین از مجموع 81 اثر رسیده به دو بخش تکنولوژی آموزشی و اخلاق و عرفان 9 اثر به مرحله دوم داوری ارسال شد که هیچکدام به عنوان آثار برگزیده معرفی نخواهند شد.

وی افزود: دبیرخانه کتاب سال حوزه از سال 78 تاکنون 9 همایش برگزار کرده است که در مجموعه این همایش ها 5118 اثر مورد داوری قرار گرفته است که 321 اثر به عنوان آثار برگزیده تقدیر شده اند. از این میان 23 اثر عنوان رتبه اول، 80 عنوان رتبه دوم و 218 اثر رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.