نمایندگان مجلس با رعایت حرمتها باید حافظ قانون اساسی باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد، ظهر یکشنبه در همایش مشارکت حداکثری برای انتخاب اصلح که از سوی دفتر امور بانوان استانداری برگزار شد، اظهار داشت: کسی که معتقد به قانون اساسی کشور نیست، صلاحیت نمایندگی مردم در مجلس را ندارد.

وی با اشاره به توصیه های رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخاب اصلح، تدین، اخلاص، اعتقاد به قانون اساسی، روحیه خدمتگزاری به مردم، مبارزه با فساد و جدیت در کار را از ویژگیهای یک نماینده ذکر کرد و یادآور شد: ضروری است که مردم به دور از تعصبات قومی و قبیله ای‌ با در نظر گرفتن معیارها فرد اصلح را انتخاب نمایند.

دمیاد انتخابات 24 اسفند ماه سال جاری را با اهمیت و برخوردار از حساسیت بالا برشمرد و عنوان کرد: مجلس هشتم باید بسترهای لازم را جهت رسیدن به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و در راستای هر چه بیشتر تقویت نظام و حاکمیت کشور فراهم کند.

رئیس ستاد انتخابات استان حفاظت، صیانت و امانتداری از آراء مردم را وظیفه اصلی مجریان برگزاری انتخابات برشمرد و تصریح کرد: با تلاش مسئولان برگزار کننده انتخابات استان با جدیت از آراء مردم حفاظت و صیانت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای به طور قطع تاثیر بسیار خوبی در فضای داخلی و خارجی کشور خواهد داشت بر همین اساس امیدواریم شاهد حضور نمایندگانی آگاه، ‌فهیم، انقلابی و متدین در مجلس باشیم که باعث عزت و سربلندی مردم استان و نظام باشند.

دمیاد در بخش دیگری از سخنان خود، صبر و استقامت ملت ایران در عرصه های مختلف از جمله هشت سال جنگ تحمیلی را مورد تحسین قرار داد و گفت: رمز پیروزی ملت، محوریت و رهبری ولایت فقیه است، اما دشمن این قدرت را درک نمی کند و همواره در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران دست به توطئه و دسیسه می زند.

وی با بیان اینکه در جبهه حق علیه باطل با توکل بر خداوند و تکیه بر مکتب غنی تشیع، ایثارگری و شهادت تا آخر ایستاده ایم، خاطرنشان کرد: انقلاب ما به آسانی به دست نیامده و با ایثارگری و ریخته شدن خون جوانان این مرز و بوم مقاوم و پایدار شده است.