40 میلیون اصله نهال در هفته درختکاری توزیع شد

فرود شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این میزان نهال بین اعضای انجمن نهضت سبز، شهرداریها، دهداریها، مجریان طرحهای جنگلداری، آبخیزداری و مرتع داری، مدارس و ... توزیع شد.

وی افزود: نوع این نهالها متناسب با شرایط اقلیمی خاص هر یک از مناطق کشور بوده است که در سراسر کشور توزیع و توسط مسئولان و مردم غرس شده است.

این مسئول در ادامه در خصوص سابقه قنات در کشور خاطرنشان کرد: این کشور در گذشته دارای 85 هزار قنات بود که تعدادی از آنها از بین رفته و این میزان در حال حاضر به حدود 32 هزار کاهش یافته است.

شریفی یادآور شد: احداث قنات از ابتکارات کشور است و در حال حاضر نیز در حدود 10 میلیون مترمکعب آب از قناتها استخراج می شود.

وی عنوان کرد: در جهت حفظ و احیاء قنوات کشور لازم است از نفوذ سیلاب به داخل قنات جلوگیری شود همچنین تغذیه سفره های قنوات نیز می تواند در پایداری آن موثر باشد.

به گفته وی در سالهای اخیر احداث قنات در کشور به میزان کم صورت می گیرد و همراه با احداث این قناتها، سدهای زیرزمینی نیز در برخی مناطق ایجاد می شود.