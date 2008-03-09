22 هزار تخت به اقامتگاه های مازندران اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت، ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح منطقه نمونه گردشگری میرزاکوچک خان آمل با اشاره به اجرایی شدن احداث 70 مرکز گردشگری مازندران در دو سال گذشته اظهار داشت:

وی با بیان اینکه تمامی منابع طبیعی مازندران باید برای توسعه گردشگری به کارگیری شود، خاطرنشان کرد: عملیات بهسازی و بازسازی پارکهای بزرگ جنگلی مازندران از جمله سی سنگان نور و شهید زارع ساری آغاز شده است.

شفقت از افزایش تقاضا جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش گردشگری مازندران خبر داد و گفت: سرمایه گذاران نسبت به تعهدات خود تا پایان قرارداد پایبند باشند و در حفظ درختان و طبیعت مازندران کوشش داشته باشند.

وی عنوان کرد: در صورت عدم رعایت موارد نگهداری توسط این افراد و مردم در نگهداری درخت و مرتع، جنگلها را به استراحتگاه تبدیل خواهیم کرد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آزادسازی 158 کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در یک سال اخیر گفت: این استان از نظر طبیعت و میراث فرهنگی یکی از قطبهای گردشگری کشور محسوب می شود.

به گفته وی، مازندرانی ها برای ایام نوروز خود را آماده پذیرایی از مسافران و میهمانان نوروزی کرده اند.