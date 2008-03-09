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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۹

فرماندار پاوه:

ملت ایران به بلوغ کامل سیاسی رسیده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار پاوه گفت: به رغم تمام تلاشهای دشمنان نظام، ملت ایران به بلوغ کامل سیاسی رسیده و این امر را در عرصه های مختلف به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، تورج بهمن، ظهر یکشنبه در جمع فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: راهپیایی 22 بهمن ماه سال جاری نمایش قدرت و اتحاد و انسجام ملت شریف ایران بود و این اتحاد و همدلی در 24 اسفند ماه نیز تکرار خواهد شد که موجبات یاس و نا امیدی تمام  بدخواهان این نظام را به دنیال خواهد داشت.

 

وی با اشاره به اوضاع کنونی جهان و نقش جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت از جهان اسلام، تصریح کرد: این قدرت و اقتدار با حمایت و حضور و مشارکت حداکثری مردم در عرصه های مختلف در نظام و حاکمیت به وجود آمده است.

 

بهمن در ادامه با اشاره به حضور فرهنگیان در عرصه های مختلف اجتماعی خاطرنشان کرد: بیش از 60 درصد نیروهای اجرایی برگزاری انتخابات از فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش هستند.

کد مطلب 651744

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