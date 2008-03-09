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۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۳۶

طرح مشترک امداد نوروزی گروه سایپا و ایران خودرو راه اندازی شد

با حضور وزیر صنایع و معادن ، طرح مشترک امداد نوروزی دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو برای اولین بار در کشور راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرمحرابیان در این مراسم با اشاره به رشد مناسب صنعت خودرو طی سالهای اخیر افزود: سال 87 سال خدمت رسانی وتوسعه خدمات پس از فروش خواهد بود.

وزیر صنایع ومعادن گفت : این وزارتخانه حمایت جدی خود را از این طرح اعلام می کند. وی در ادامه با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری خودرو  در وزارت صنایع ومعادن تصریح کرد : با تشکیل این شورا که اولین جلسه آن هفته گذشته برگزار شد، امیدواریم بتوانیم در سال جدید شاهد رشد هرچه بیشتر  صنعت خودرو در کشور باشیم.

محرابیان افزود : برای رسیدن به توسعه پایدار و رقابت پذیر در عرصه خودرو ناگزیریم روزبه روز خدمات پس از فروش را در کشور گسترش دهیم .

وی همچنین با ابراز خرسندی از ابتکار جدید دو گروه خودروسازی بزرگ کشور در ارائه خدمات امداد نوروزی اظهار امیدواری کرد: آغاز سال جدید که با ایام مبارک ربیع الاول همزمان است همراه با رضایتمندی همه مشتریان باشد.

کد مطلب 651745

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