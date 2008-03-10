برنامه ریزی برای اوقات فراغت به مقوله ای حیاتی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباد اسدی ظهر یکشنبه در جمع مدیران ستاد ساماندهی و دبیران سمن های تحت پوشش این سازمان در استانداری افزود: برنامه مسجد محوری از جمله برنامه هایی بوده که تبعات مثبتی را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه نگرانی اصلی برای توسعه تشکل های جوانان کمبود بودجه است، افزود: طرحها و پروژه های بسیاری در استان آماده طراحی است که برای اجرا نیاز به تامین اعتبار دارد.

رئیس سازمان ملی جوانان شاخه مازندران با اشاره به اینکه بشر سالانه هشت و هزار و 760 ساعت از عمر خود را به کار و تلاش اختصاص می دهد، تصریح کرد: تنها 22 درصد از وقت انسان در سال یعنی هزار و 928 ساعت می تواند صرف اوقات فراغت شود.

اسدی با بیان اینکه 47 درصد جوانان در فصل تابستان از مشکل بی برنامگی برای گذران اوقات فراغت خود رنج می برند، افزود: این آمار بیشتر جنبه هم پوشانی داشته که به فرهنگ عمومی جوامع باز می گردد.



وی مطالبه گری جوانان را از بحثهای اساسی در تفکرات جوانان برشمرد و از دستگاههای اجرایی متولی امورات جوانان خواست تا به تفکرات و طرح های جوانی بهاء دهند.

