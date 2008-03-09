  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۰

نخستین جشنواره شعر دفاع مقدس در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه، نخستین جشنواره شعر دفاع مقدس را 26 اسفند ماه در کرمانشاه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این جشنواره همزمان با سالروز مقاومت و ایثار مردم غیور و شهیدپرور کرمانشاه در برابر یک هزار و 126 بار حمله هوایی و موشک باران رژیم عراق و بمباران پناهگاه بوستان شیرین کرمانشاه برگزار می‌شود.

 

فراخوان دعوت از شاعران استان در موضوعات دفاع مقدس و ادبیات مقاومت فلسطین و لبنان توسط دبیرخانه جشنواره صورت گرفته و 38 اثر در قالبهای سنتی و آزاد از ‪ 90شاعر استان به دبیرخانه ارسال شده است.

 

منتخبین این جشنواره به شانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس که اردیبهشت ماه سال آینده در ایلام برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.

 

بیناد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اشعار رسیده به جشنوراه را پس از بررسی و کارشناسی استانی در مجموعه‌ ای با عنوان دفتر سوم شعر پایداری به چاپ می‌رساند.

کد مطلب 651747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها