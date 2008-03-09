به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این جشنواره همزمان با سالروز مقاومت و ایثار مردم غیور و شهیدپرور کرمانشاه در برابر یک هزار و 126 بار حمله هوایی و موشک باران رژیم عراق و بمباران پناهگاه بوستان شیرین کرمانشاه برگزار می‌شود.

فراخوان دعوت از شاعران استان در موضوعات دفاع مقدس و ادبیات مقاومت فلسطین و لبنان توسط دبیرخانه جشنواره صورت گرفته و 38 اثر در قالبهای سنتی و آزاد از ‪ 90شاعر استان به دبیرخانه ارسال شده است.

منتخبین این جشنواره به شانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس که اردیبهشت ماه سال آینده در ایلام برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.

بیناد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اشعار رسیده به جشنوراه را پس از بررسی و کارشناسی استانی در مجموعه‌ ای با عنوان دفتر سوم شعر پایداری به چاپ می‌رساند.