راه اندازی اولین پارک علم و فناوری علوم انسانی کشور در قم

دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: اولین پارک علم و فناوری علوم انسانی با همکاری معاونتهای فرهنگی و فناوری در شهر قم راه اندازی می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: اساسنامه اولین پارک علم و فناوری علوم انسانی در معاونت فناوری وزارت علوم در حال تدوین است.



محمد باقر خرمشاد اضافه کرد: پارک علم و فناوری حوزه علوم انسانی با همکاری استاندار قم راه اندازی می شود. تا کنون اقدامات اولیه ای در خصوص این پارک صورت گرفته و معاونت های فناوری و فرهنگی وزارت علوم همگام با یکدیگر به دنبال راه اندازی این پارک و تحقق اهداف در حوزه علوم انسانی هستند.

وی در خصوص نقش معاونت فرهنگی وزارت علوم در شکل گیری پارک علم و فناوری علوم انسانی گفت: آنچه که در علوم انسانی می تواند قابلیت تبدیل شدن به پارک را داشته باشد رصد می کنیم و به معاونت فناوری مشاوره می دهیم.