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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۱

خرمشاد به مهر خبر داد:

راه اندازی اولین پارک علم و فناوری علوم انسانی کشور در قم

راه اندازی اولین پارک علم و فناوری علوم انسانی کشور در قم

اولین پارک علم و فناوری علوم انسانی به گفته معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال 87 در قم راه اندازی می شود.

دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: اولین پارک علم و فناوری علوم انسانی با همکاری معاونتهای فرهنگی و فناوری در شهر قم راه اندازی می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: اساسنامه اولین پارک علم و فناوری علوم انسانی در معاونت فناوری وزارت علوم در حال تدوین است.


محمد باقر خرمشاد اضافه کرد: پارک علم و فناوری حوزه علوم انسانی با همکاری استاندار قم راه اندازی می شود. تا کنون اقدامات اولیه ای در خصوص این پارک صورت گرفته و معاونت های فناوری و فرهنگی وزارت علوم همگام با یکدیگر به دنبال راه اندازی این پارک و تحقق اهداف در حوزه علوم انسانی هستند.

وی در خصوص نقش معاونت فرهنگی وزارت علوم در شکل گیری پارک علم و فناوری علوم انسانی گفت: آنچه که در علوم انسانی می تواند قابلیت تبدیل شدن به پارک را داشته باشد رصد می کنیم و به معاونت فناوری مشاوره می دهیم.

کد مطلب 651751

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