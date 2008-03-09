استفاده تبلیغاتی کاندیداها از مصوبات سفر هیئت دولت ناشایست است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت، عصر یکشنبه در آخرین جلسه ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس در مازندران اظهار داشت: قبل از برگزاری انتخابات، برخی نامزدها از مصوبات سفر دولت انتقاداتی می کردند که اکنون این مصوبات ابزار تبلیغی و زمینه پیشرفت برنامه های توسعه ای نامزدها شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته به باور درست رسیدن و اعتقاد مثبت داشتن به مصوبات سفر دولت از سوی نامزدها اتفاق مبارکی است.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه استان آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور را دارد، نقش رسانه ها را در گرم کردن تنور انتخابات و فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای حساس و سرنوشت ساز عنوان کرد.

قناعت با بیان اینکه بر اساس آخرین نظر سنجی ها، 70 درصد مردم مازندران آمادگی خود را برای حضور پرشور در حماسه حضور اعلام کردند، یادآور شد: کلیه امکانات نرم افزاری و سخت افرازی برای برگزاری انتخاباتی رایانه ای و سنتی در استان فراهم است.

این مسئول با اعلام اینکه چهار تیم 12 نفره در چهار نقطه استان بر پشتیبانی و نحوه دقیق برگزاری انتخابات رایانه ای نظارت دارند از برگزاری مانور بزرگ انتخابات رایانه ای در استان خبر داد.

وی همچنین تعداد کامل نامزدهای تایید صلاحیت شده در استان را 112 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد چهار نفر زن و 108 نفر مرد هستند.

به گفته قناعت، 20 نفر از نامزدهای مجلس هشتم در مازندران تاکنون انصراف داده اند.