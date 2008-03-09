لیست جبهه متحد اصفهان با امضای همه اضلاع بسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد ازظهر امروز آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در نشستی خبری به بیان مواضع و تصمیمات جبهه متحد اصولگرایان اصفهان پرداخت.

وی با بیان اینکه ضلع پیروان رهبری با دو نماینده، ضلع جمعیت ایثار گران و اصولگرایان تحول خواه با دو نماینده و رایحه خوش خدمت(حامیان دولت)با دو نماینده در جلسات تصمیم گیری حضور داشته اند گفت: افراد مرضی الاطراف نیز نهایت تلاش را نموده تا تمام معیارها و اصول و ضوابط تعیین شده رعایت شود.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: سرفصلهای مختلفی نظیر کار آمدی، مقبولیت، اعتقادات و توانمندی برای رفع مشکلات مردم، شاخص بودن و نظایر آن در مورد تمام کاندیداهایی که در زمره اصولگرایان قرار می گرفتند لحاظ شده است و از مجموع کسانی که در صحنه انتخابات حضور داشتند شناخت دقیقی بدست آوردیم و در نهایت در یک تصمیم شورایی و جمعی افرادی که از امتیاز بیشتری برخوردار بوده به مردم معرفی شدند و طبیعی است که این تصمیم نظر یک فرد نیست بلکه حاصل جمع شورای یازده نفره در جبهه متحد اصولگرایان می باشد.

عضو مرضی الاطراف جبهه متحد اصولگرایان اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا معیار و ملاکی برای مهندسی لیست به این معنا که چند نفر و از چه قشر و یا چه جنسیتی در لیست راه یابند وجود داشته است یا نه گفت: معیار و ملاک ما شایستگی و توانمندی افراد بوده است و بر اساس نمراتی که افراد کسب کرده اند تصمیم گیری شده و در بستن این لیست به هیچ نحو فله ای عمل نکرده ایم.

این نماینده خبرگان رهبری همه اقداماتی که مخالف وحدت است را تقبیح نمود و برخی از این اقدامات را به عنوان حرکتهایی که ضربه به نظام است قلمداد کرد و گفت کسانی که متشرع هستند نباید این گونه اقدامات را انجام دهند و نباید مردم را نگران کنند.

وی با با بیان اینکه برخی از افراد سهم خواهی می کنند گفت: نباید کاری کرد که مردم در انتخاب اصلح دچار نوعی سر در گمی شوند و در جبهه متحد اصولگرایان هم ما در اثر رایزنی های طولانی و بر مبنای معیارهای مشخص شده نتیجه گیری کرده و چون عقل جمعی به این نتیجه رسیده است افرادی که در فهرست جبهه متحد اصولگرایان مطرح شده اند را اصلح اعلام می کنیم، اگر چه ممکن است از دید یک نفر برخی از افرادی که در این لیست حضور ندارند نیز اصلح شناخته شوند اما ما معتقدیم چون عقل جمعی به این نتیجه رسیده است باید اعلام کرد.

آیت الله مهدوی تصریح کرد:از خودی ها هم می خواهیم که همانگونه که بر اساس احساس تکلیف به صحنه آمده اند اما بنا به تصمیم جمع در لیست قرار نگرفته اند حساس تکلیف شرعی کنند و انصراف خود را اعلام کنند.

گفتنی است فهرست جبهه متحد اصولگرایان در شهر اصفهان شامل حجت الاسلام محمد صادق سلطانی، فیروز اصلانی، عباس مقتدایی و حمید رضا فولادگر است.