دکتر محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: پیمانکار طرح یادمان شهدا انتخاب شده و مشاور آن نیز تعیین شده است و کلنگ آن به زودی به زمین زده می شود.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران در خصوص پروژه مسجد کوی دانشگاه نیز گفت: پیمانکار مسجد کوی تغییر کرد زیرا پیمانکار قبلی نزدیک 9 ماه مرتب پروژه را به عقب می انداخت. بنابراین پیمانکار جدیدی برای مسجد کوی دانشگاه انتخاب شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که مسجد کوی دانشگاه در ماه مبارک رمضان آماده بهره برداری شود.

امید در ادامه به مهر گفت: سفارش لازم برای اسکلت مسجد کوی دانشگاه داده شده است تا در تعطیلات عید در کارگاهی که بیرون دانشگاه است، ساخته شود. اعتبارات لازم برای تحقق این امر نیز تامین شده و از ریاست جمهوری نیز مبلغ قابل ملاحظه ای اختصاص یافته که البته هنوز دریافت نشده است.