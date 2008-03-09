40 گروه خبری در مازندران آماده نمایش حماسه حضور در 24 اسفند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی صمدی، عصر یکشنبه در آخرین جلسه ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس مازندران اظهار داشت: 10 بخش خبری رادیو و 10 بخش خبری تلویزیون نیز در روز 24 اسفند حماسه حضور ملت شهید پرور مازندران را به تصویر می کشند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های رادیو از صبح روز انتخابات و برنامه های تلویزیون از ساعت 15 عصر روز انتخابات آغاز می شود.

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مازندران با اشاره به استقرار یک تیم خبری مستقل در ستاد انتخابات استان برای پوشش خبری و تصویری اخبار ستاد انتخابات استان تصریح کرد: برنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی برای مدیران ارشد استان و اعضای ستاد انتخابات مازندران در محل ستاد و روز انتخابات تدارک دیده شده است.

صمدی با بیان اینکه ویژه برنامه های صدا و سیمای استان به صورت روتین تا روز برگزاری انتخابات همچنان ادامه دارد، یادآور شد: تمامی برنامه ریزیهای لازم برای ارسال به موقع اخبار، رویدادها و حماسه حضور ملت قهرمان و حماسی مازندران در روز 24 اسفند فراهم شده است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه 98 درصد مردم مازندران دارای کارت شناسایی ملی هستند، عنوان کرد: مازندران از استانهای برتر کشور از نظر دریافت کارت ملی بوده است.

فرج الله ملکی افزود: ستاد انتخابات اداره کل ثبت احوال استان به همراه ادارات ثبت احوال شهرستان های مازندران تا روز پنج شنبه به صورت کشیک تا 18 عصر به صورت یکسره آماده صدور کارت شناسایی ملی برای افراد واجد شرایط رای دادن در استان است.

این مسئول با بیان اینکه تمامی تدابیر امنیتی برای حفظ و نگهداری از اسناد مرتبط با انتخابات اتخاذ شده است تصریح کرد: تمامی افراد واجد شرایط رای دادن در استان می توانند در صورت عدم دریافت کارت شناسایی ملی با شناسنامه رای دهند.